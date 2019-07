pravom boom-u

Sve ovo pozitivno je utjecalo na osječko gospodarstvo pa u razdoblju 2015.-2017. bilježimo povećanje broja poslovnih subjekata sa sjedištem u Osijeku za 10%. Ovi subjekti ostvarili su 8% veći prihod, povećali izvoz za 17%, a investicije za čak 106%. U razdoblju od kraja 2017. do svibnja 2019. broj obrtnika registriranih u Osijeku porastao je s 1656 na 1915 obrta. Broj zaposlenih u Osijeku porastao je s 47.875 u prosincu 2017. na 48.981 u svibnju 2019., a nezaposlenost je smanjena za 1.792 osobe, odnosno sa 6.207 došli smo do brojke od 4.415 nezaposlenih

Tekst: Osijek031.com

U posljednje dvije godine možemo govoriti okada je riječ o poticajima zaKako piše portal gradonačelnik.hr , podaci HZZ-a pokazuju kako je ove potpore u 2016. iskoristilo, u 2017. godini njih, a lani je broj korisnika skočio naObzirom da je u prva četiri mjeseca ove godine potpore za samozapošljavanje iskoristilo, čak 300 više nego prošle godine, za očekivati je nastavak rasta.Gledano u iznosima, ukupna sredstva isplaćena korisnicima ovih potpora u tri su godine narasla za gotovo sedam puta – s2016. na gotovokoliko je isplaćeno prošle godine.Također, već treću godinu za redom rastu iznosi poticaji za samozapošljavanje koji su u 2017. rasli, a sada se može dobiti i do 70.000 kuna u slučaju da se kombiniraju sa stručnim osposobljavanjem za rad. Ako se udruže dvije osobe u otvaranje obrta ili slobodne profesije, onda iznos poticaja raste. Za udruživanje u trgovačko društvo do četiri osobe poticaji iznose do, a pri udruživanju u zadruge, za pet osoba, poticaji suAnalizirajući isplaćene potpore HZZ-a u od siječnja do travnja ove godine, usporedivši ih s lanjski isplaćenim potporama u istom razdoblju, kao i onima odobrenima na kraju travnja 2016. godine, vidljivo je daimaisplaćenih poticaja i rasta broja obrtnika.Naime, Osijek je vodeći u četiri ovogodišnja mjeseca po visini isplaćenih sredstava i broju korisnika –. Gleda li se razdoblje od 30. travnja 2016. do 30. travnja ove godine, također je Osijek na prvoj poziciji s isplaćenih. Prije tri godine, na kraju travnja, bilo je svega 39 korisnika i isplaćenih okoOsijek je vodeći prema visini isplaćenog novca - potpora za samozapošljavanje HZZ-a koje su ponajviše korištene za samozapošljavanje u(posebice ugostiteljstvu) te. Osim ovih potpora, Grad već godinama samostalno provodi Opći program poticanja poduzetništva namijenjen malim i srednjim poduzetnicima, trgovačkim društvima i obrtnicima.Iznos za poticanje poduzetništva koji se izdvaja iz Proračuna Grada svake je godine sve veći, pa je tako 2016. godine iznosio oko, godinu dana kasnije povećan je na, u 2018. godini gotovo na, a ove godine poticaj iznosi visokih“, izjavio je zamjenik gradonačelnika Osijeka