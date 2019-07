Ivan Anušić

Naš projekt podržali su za sada gradovi Osijek i Beli Manastir te općine Bilje, Erdut, Koška i Magadenovac. Time su dodatno poboljšali uvjete za korisnike ovog zaista vrlo kvalitetnog projekta koji će donijeti pomak i u demografskom smislu u komu svi pokušavamo napraviti iskorak. Vjerujem da ćemo ići i u osiguranje novih sredstava za nove subvencije te da će nam se pridružiti i ostale općine i gradovi kako bi i na njihovom području osnažili demografske mjere

Tekst: Osijek031.com

Foto: OBZ.hr

Osječko-baranjski županpotpisao je danas ugovore s prvihsubvencija nau sklopu projekta " Stambeni krediti u funkciji poticanja gospodarstva ".Riječ je o projektu koji je Županija prije šest mjeseci pokrenula kao jednu od vlastitih mjera, te njihovog utjecaja na broj i udjel radno aktivnog stanovništva, nedostatak potrebne radne snage te gospodarski rast i razvoj. Županija korisnicima subvencionira kamatnu stopu od jednog postotnog boda na odobreni kredit poslovne banke na sljedećihotplate kredita.Danas potpisani ugovori odnose se na kredite u vrijednosti, a obzirom da ukupni kreditni potencijal iznosi, a najviši iznos kredita koji Županija subvencionira je, za što su osigurana sredstva iz županijskog proračuna, to znači da još ima dovoljno prostora i za druge korisnike.Banke koje su uključene u projekt do sada su zaprimileza subvenciju kamate na stambene kredite, a stručno povjerenstvo za provedbu projekta odobrilo je 14, i to za osam stanova i tri kuće u Osijeku, te po jednu kuću u Belom Manastiru, Tenji i Bilju. Potpisani krediti su ukupne vrijednosti, a kreću se u rasponu, subvencije za svakog korisnika iznose dva postotna poena (1 posto Županija plus 1 posto Grad Osijek, odnosno Beli Manastir i Općina Bilje). U pripremi za odobravanje subvencije su i tri preostala zahtjeva, a pristižu i novi.Obveze korisnika, između ostalih, su prijava prebivališta na području gdje se kupuje nekretnina, te da nekretninuprodati sljedećih pet godina niti odjaviti prebivalište, a ukoliko to učine bit će obvezni vratiti subvenciju koju je dodijelila županija“, rekao je župan Ivan Anušić.