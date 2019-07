Našicecementa

U pogonima "" spaljeno je četiri tone različitih vrsta opojnih droga, zaplijenjenih i oduzetih uod 2013. do 2017., a ministar unutarnjih poslovarekao je da je ovo druga godina u kojoj se bilježi rekordno uništavanje zaplijenjene droge.U pećima ove tvrtke je, uz ostalo, spaljeno. Ukupna vrijednost spaljene droge na ilegalnom narko tržištu, u uličnoj prodaji, procjenjuje se na više odMinistar Božinović istaknuo je kako je ovo druga godina u kojoj se bilježe rekordna spaljivanja droge, što znači da je "".", naglasio je Božinović.", poručio je Božinović.Naglasio je kako je droga negativna društvena pojava, koja utječe i na širenje drugih nezakonitih radnji, sve do obiteljskog nasilja, jer istraživanja pokazuju da su korisnici droga ili alkohola često počinitelji raznih kaznenih djela, od uličnog kriminala do raznih vrsta nasilja.Načelnica Centra za forenzična ispitivanja "Ivan Vučetić"podsjetila je da je ovo 14. spaljivanje zaplijenjenih droga u tvrtki "Našicecement", a prvo je održano 2008. godine.", naglasila je., dodala je Ledić.