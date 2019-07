Centru za socijalnu skrb u Đakovu

krvoproliće

teškog ubojstva i pokušaja ubojstva

Ubijena djelatnica

ranjeni djelatnik

Policijska uprava osječko-baranjska zaprimila je oko 12,10 sati dojavu da je u Centru za socijalnu skrb Đakovo došlo do pucnjave te da se jedan muškarac biciklom udaljio s mjesta događaja.



Prema do sada dostupnim informacijama jedna djelatnica Centra je smrtno stradala dok je jedan djelatnik Centra ozlijeđen te je prevezen u Klinički bolnički centar u Osijek gdje mu se pruža pomoć.



Policijski službenici poduzimaju intenzivne mjere traganja za osobom čiji je identitet poznat.

Kako neslužbeno doznajemo danas se udogodilou kojemu je ubijena djelatnica, i ranjen jedan djelatnik Centra.Počinitelj ovog, navodno se liječio na psihijatriji.bila je njegova skrbnica, abio je pravnik. Nakon zločina počinitelj je istrčao iz zgrade, sjeo na bicikl i pobjegao.Stoji u priopćenju policije.Tekst: Osijek031.com