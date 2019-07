17. Gastro film festival

U subotu, 6. srpnja 2019. u Domu tehnike, Trg Jurja Križanića 1(Tvrđa) održan jeje otvorila. Pripremili su, provjerenote su prisutnima pripremali. Svi okupljeni su mogli vidjeti kako pripremitite saznati sve što ih je zanimalo o veganskoj prehrani te radu udruge.Za slasticu se pobrinula, dugogodišnja članica, koja je za sve prisutne pekla palačinke. Također je ponudila i vegansku verziju ove uvijek drage slastice.Nakon degustacija i uživanja u ponuđenim specijalitetima, predstavljeni su radovi polaznika „“ radionice stop-trik animacije, koja se u ovom obliku održala već drugu godinu za redom. Radionicu su osmislili i vodili, koja je i predstavila koncept radionice kao i radove nastale na istoj. Radovi polaznika se mogu (ako ste propustili javnu projekciju) pogledati na Youtube kanalu Video kluba „Mursa“.Radionica je sufinancirana sredstvimaDirektor festivala,službeno je otvorio 17. Gastro film fest.Gastro film fest je festival kratkometražnih filmova o hrani i piću i filmova u kojima se hrana i piće pojavljuju. Festival je od početka međunarodnog karaktera, koji se zadnjih godina proširio sve većim brojem zemalja sudionica a ove godine je pristiglo filmova s četiri kontinenta() iz šesnaest zemalja ().Od pristiglih filmova, u natjecateljski program odabrano je 16 naslova.1. nagradaIVANautor:, Grčka2. nagradaGELATO – SEVEN SUMMERS OF ICE CREAM LOVEautor:, Njemačka3. nagradaRELICIOUSautor:, ItalijaProsudbeni žiri, bio je u sastavu:, predsjednik, akademski filmski snimatelj iz Osijeka, članica, akademska filmska redateljica iz Osijeka, član, programer i filmski autor iz PožegeDok je prosudbeni žiri odlučivao, pogledali smo izbor nagrađenih filmova s festivala GRAND OFF održanog u Varšavi.