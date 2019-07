osječkog kupališta Kopike

Tekst: Osijek031.com

Foto: Ivan Fekete/Facebook

Kupači najpopularnijegovih su dana svjedočili jednom n– na prostoru kupališta preko noći je "izniknulo" jednoNaravno, nije riječ o pravom drvu koje će korisnicima donijeti prijeko potrebnu hladovinu u ove vruće srpanjske dane, već okoje korisnicima nudi drugačije pogodnosti – mogućnost da tijekom boravka na Kopiki napunesvojih mobilnih uređaja teRiječ je o jednom dijelu projekta uređenja lijeve obale Drave o kojoj smo već pisali , a sada vidimo i konkretne rezultate. Više informacija dobili smo odiz Upravnog odjela za programe EU.Prema njegovim riječima, do kraja ovog tjedna dovršit će se postavljanje j(svaki sa po pet tuševa), a krajem sljedećeg tjedna postavit će se još pet pametnih klupa, dvije klupe za odmor te tri nove kabine za presvlačenje. Solarno drvo već je postavljeno i funkcionalno je.Kukić je najavio i skorašnječija je vrijednost projekta iznosila oko, pri čemu je polovicu iznosa osigurao Grad iz proračuna, a drugu polovicu je sufinanciralo Ministarstvo turizma.Na pitanje kada će doći red na temeljitu obnovu same obale, Kukić je odgovorio kako se o tome razmišlja, no stvar je u tome što Gradveć su to Hrvatske vode. U planu jetog dijela dravske obale od strane Grada i Hrvatskih voda koji bi se potom prijavio za financiranje iz EU fondova.