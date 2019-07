glazbeni i umjetnički program

Slavonije, Baranje, Srijema

Večer vina & umjetnosti

subotu, 13. srpnja 2019.

Večer vina & umjetnosti

inspirativno okruženje

Turistička zajednica Osječko – baranjske županije i Osječko – baranjska županija

subotu, 13. srpnja 2019.

Program:

Vino:

18.00 – 24.00 sati

Glazba:

18.00 – 24.00 sati

18.00 – 24.00 sati

17.00 – 02.00 sati

Umjetnost:

18.00 – 23.00 sati

18.00 – 23.00 sati

18.00 – 23.00 sati

Propustili ste? Pogledajte i..

Bogatuz predstavljanje i kušanje vinai susjednih zemalja.održat će se u, u osječkoj Tvrđi (dvorište Kazamata) s početkom u 18:00 sati.manifestacija je koja se već tradicionalno održava od 2014. godine u osječkoj Tvrđi. Jedna je to od najdražih večeri građana Osijeka u kojoj glavnu riječ vode dva elementa - vino i umjetnost, čiji spoj gotovo uvijek rezultira nadrealnom količinom ljubavi, pozitive i dobrog provoda.Tisuće posjetitelja na Večeri vina & umjetnosti uživa u vinima Slavonije, Baranje i Srijema, a poseban ugođaj stvara iumjetničkih ateljea, radionica i galerija smještenih među starim zidinama Tvrđe. Svakog svibnja, srpnja i listopada u osječku Tvrđu vraća se ona noć kada vino u kombinaciji s umjetnošću pretvara nebo iznad grada u veliko platno, a posjetitelji, potaknuti tim čarobnim spojem uz pomoć dobre volje i pozitive ispisuju još jednu nezaboravnu priču. Uz stotine nasmiješenih lica, raznolikim umjetničkim programom i desecima proizvođača vina, tekućine napunjene sokom grožđa kojem ni jedna zraka sunca nije promakla, ritmom večeri diktira bogat glazbeni program.Mantra koju proteklih 5 godina ponavljaju, još jednom stupa na scenu ugodine od 18 sati, kad posjetitelje očekuje druga ovogodišnja Večer vina & umjetnosti koja postaje zen zona grada Osijeka. Te večeri iznova će se širiti ljubav i pozitiva zbijena unutar stoljetnih zidina Tvrđe, a bogat glazbeni i umjetnički program, niz sadržaja za kulturno, emocionalno i ino uzdizanje ostavit će još jednom trajni smiješak na licu posjetitelja.Za više informacija posjetite Facebook događaj „ Večer vina & umjetnosti / Tvrđa / 13.7. “.- Predstavljanje i kušanje vina Slavonije, Baranje, Srijema i susjednih zemalja [mjesto održavanja: Dvorište Kazamata / Slobodan ulaz]- Kušanje vina moguće je uz kupovinu vinskih bonova po cijeni od 7,00 kn i vinske čaše po cijeni od 20,00 kn (kaucija)- Quartet Valerije Nikolovske [mjesto održavanja: Dvorište Kazamata / Slobodan ulaz]U subotu vas očekujte mnogo sjajnih solo dionica, funky ritmova i radosti muziciranja Quarteta Valerije Nikolovske koji izvode autorsku glazbu i jazz / blues standarde u aranžmanima Viktora Lipića. U ovom sastavu djeluju već duže vrijeme, a specifičnost njihovog zvuka, osim od individualnosti svakog od ovih glazbenika, dolazi od činjenice da bas dionice svira orgulja. Miro Kadoić, poznat kao alt saksofonist u ovom sastavu svira tenor sax, Mirsad Dalipi donosi u zvuk dozu suvremenosti i kreativnosti, što daje novu dimenziju jazz standardima koji su u velikoj većini nastali 50-ih i 60-ih godina. Valerija i Viktor, suradnici i životni suputnici već 20 godina, duboko se prožimaju u improvizaciji i ideji, te čine jezgru zvuka. Očekuje vas prava glazbena senzacija!- DJ Flegma [mjesto održavanja: Dvorište Kazamata / Slobodan ulaz]Povodom srpanjske Večeri vina & umjetnosti poznati osječki DJ Flegma priprema samo najbolje od funky - disco hitova koji pozivaju na ples! In Da Sofa / DJ Iron (Beograd), DJ Umbo (Osijek) [mjesto održavanja: Vodena vrata – ispred ulaza u Regionalnu vinoteku / Slobodan ulaz]- Izložba: UMNAŽANJE KAO NUŽNOST, Godišnja izložba članova HDLU-a Osijek[mjesto održavanja: Galerija Kazamat / Slobodan ulaz]Ovogodišnje izdanje godišnjeg izložbenog predstavljanja članova HDLU-a Osijek posvećeno je mediju grafike. Izlažu: Marija Škrobo Arambašić, Dario Brkić, Mario Čaušić, Krunoslav Dundović, Ida Đurkić, Robert Fišer, Maja Gjajić, Josip Kanis, Josip Kaniža Viktorija Križanović, Tamara Meščić, Ana Petrović, Ivana Škvorčević, Mia Štark, Ria Trdin, Vinko Vidmar. Izložba je prodajnog karaktera.- Izložba Ivana Kožarića [mjesto održavanja: Galerija Waldinger / Slobodan ulaz]Izložba Ivana Kožarića u Galeriji Waldinger predstavlja sažet pogled na opsežan i važan opus ovog umjetnika, obuhvaćajući pregled radova iz različitih razdoblja kompleksnog i raznolikog umjetnikovog stvaralaštva, kao momente razvoja Kožarićeve umjetničke matrice, promišljanja oblika, praznine, kiparskog jezika. Središnji dio izložbe okuplja desetak skulptura – od ranih antologijskih radova poput Unutarnje oči (1959.) ili Glave (1966.), zatim nekoliko primjera radova naziva Oblik prostora (1962., 1965.), do Spontane skulpture (1985.) i Pronađene skulpture (2008.)., koji nam daju uvid u umjetnikov stvaralački proces. Kustosica izložbe je Branka Benčić.- Izložba vodenog svijeta, Udruga Gloria Maris [mjesto održavanja: Tvrđa, Svodovi bb]Cijena ulaza: djeca predškolske dobi 10 kn, učenici i studenti 15 kn, odrasli 20 kn. U cijenu ulaznica uračunato je informativno i edukativno vodstvo.Udruga Gloria Maris u sklopu Večeri vina & umjetnosti svoja će vrata izložbe otvoriti za sve posjetitelje. Dočekat će vas predstavnici s našeg područja od kojih su neki kopneni, a poneki slatkovodni mekušci. Školjke, puževi, glavonošci pa čak i spužve, ali i koralji, neobične ribe pa sve do morskih pasa – sve odreda sačuvani fosilni ostatci Panonskog mora. Uputite se prema Udruzi Gloria Maris i zaplivajte u povijest slavonske i baranjske morske faune.