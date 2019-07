Adrijana Baković

Lucijom Dežmalj

Srce to zna

jako pozitivnom

Jan Erceg i Dominik Lučić

Ponosna sam na ovu pjesmu jer sam utkala sebe u njen nastanak i zato ju doživljavam drugačije od ostalih. Riječi su subjektivne i svaki put kad ju otpjevam toliko ju proživim da se uvijek u nekom dijelu naježim bez obzira na to što ju slušam i imam u glavi već duže vrijeme, posebna mi je. Za pop-gospel izričaj odgovorni su svi koji su sudjelovali u realizaciji ove pjesme pa im se ja od srca zahvaljujem jer su moju viziju pretočili u finalni po meni odličan zvuk u kojem bih voljela ostati i u budućnosti

Marko Zeljković

Nakon što je s posljednjim singlom „ Ljubav je moja cesta “ oduševila mnogobrojnu publiku i radijske urednike,je pronašla put i do nacionalne top ljestvice HR TOP 40.No ovoga je puta priča nešto drugačija jer je sada Adrijana dala autorski pečat pa je tako zajedno s kolegicompisala tekst i stvarala glazbu u novom singlu „.“Ovu odličnu autorsku suradnju doživjela jei navodi kako je izrazito sretna i ponosna što ima priliku surađivati s mladim, talentiranim ljudima koji su njezine želje i afinitete pretočili u ovu pjesmu.Za aranžman i glazbenu produkciju zaslužan je mladi dvojac(Le produkcija) koji su napravili odmak od prethodnog zvuka i kreirali pop/gospel zvuk u kojem se Adrijana odlično pronalazi.“ zaključila je Adrijana.Spot za „Srce to zna“ snimljen je u prekrasnoj Istri, u idiličnom Grožnjanu.Za produkciju spota zaslužan jekoji je već uigrani član Adrijanine ekipe. Uživajte u predivnoj ljubavnoj pjesmi „Srce to zna“ koja će vas oduševiti svojom pozitivnom melodijom!