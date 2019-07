Pjesma „ Alamo “ moj je novi singl, ovaj puta kantautorski , budući da potpisujem tekst, a Olja Dešić glazbu i aranžman, iako se maksimalno „ petljamo “ jedno drugome u posao

Nera Mamić

mlada glazbenica

Alamo alegorijski govori o nekim nižim silama zbog kojih dvoje ljudi nije trenutno na istom tlu, ali u rijetkim trenucima susreta, imaju svoj hram, svoj jezik, svoj svijet. Nakon što sam napisala tekst, sve je vodilo tomu da će pjesma biti balada, valjda zato što je tako senzibilna i osobna, ali u onim trenucima kad tek pokušavaš propjevavati nešto na neki tekst, dolazio mi je brzi, groovie zvuk i u tom smjeru je sve i otišlo. U skladu s tim mi je došla i ideja spota u kojem su dvije paralelne radnje. Neopterećeni, plesni vibe na otvorenom u naturalnom ambijentu i osjetljiv, znakovit odnos dvoje ljudi u sterilnom stanu.

Zvjezdan Marjanović

Mario Klarić

Jurica Leikauff

Ivan Pešut

Marko Rušnov

Benjamin Lamza

Ivan Luladžić

Matija Šeremet

Zoran Švigir Švigi

Cinematic Osijek

Josipa Grizbahera

Tomislav Šilovinac

Vedran Kliska

Osječke Zumbiće.

vokalnog ansambla Brevis

Supertalent

Tomislava Jambrešića

Radojku Šverko, Marka Tolju, Nenu Belana, Olivera

Electric Porn

Brunu Oberan i Damjana Pirovića

Vanjom i Nešvil Funkom

oram spomenuti ovaj glazbeni pothvat kojim sam otišla na periferiju svog glazbenog izričaja. Za njih kažu da su „kontroverzni osječki dvojac“, a meni su također dragi suradnici i puno im hvala što su me ugostili na nekoliko pjesama na posljednjem albumu, ali i na koncertima u Tvornici kulture, Ferragosto Jam-u i Domu sportova. Dotad, nikad nisam osjetila energiju toliko masovnog koncerta, a zbog činjenice da tisuće pari glasnica pjevaju moj refren, leptirići u stomaku su tu.

snimanje i izdavanje prvog singla

U neskladu s nazivom, ova pjesma je na svim mogućim intergalaktičkim razinama popunjena beskompromisnim modulacijama, osjetljivim i znakovitim tekstom koji nipošto nije jedan od onih koji je čekao u ladici na bilo koga i iskonskim micro grooveom. Glazbu za pjesmu napisao je vrhunski multitalentirani glazbenik Olja Dešić, a autorica teksta je Ivana Marinić, altistica Akvarela ili, za mene, druga mama. Glazbu za Jednostavnu stvar snimila su tri vrhunska instrumentalista iz Chicaga - Chris Miskel koji je surađivao s Brianom Culbertsonom, Lalah Hathaway, Georgeom Dukeom, Daveom Kozom, zatim Maurice Fitzgerald koji je surađivao s Beyonce, Destiny’s Child, Brianom Culbertsonom i CeCe Winans te Walter English, a solo na krilnici je odsvirao Branko Sterpin iz Jazz Orkestra HRT-a

Foto: Tomislav Šilovinac

" govori uz osmijehkada nam najavljuje svoj novi singl.Ovaje jako ponosna na svoje prvo javno autorsko djelovanje, a njezin novi singl zaista ima posebnu priču : „“ Neri su u stvaranju ovog fantastičnog singla pratili izvrsni glazbenici kao što jena basu,na bubnju,na klavijaturama,na gitari,– svirao je tenor sax,alt sax,trombon,trubu, a za miks i master je zaslužanKao i za prethodni, i za spot je zaslužan, a nastao je u režiji, direktor fotografije je, a za snimke iz zraka je zaslužanNera je svoje afinitete prema glazbi otkrila još 2002. godine kada su je roditelji upisali naUbrzo počinje nastupati po festivalima u Hrvatskoj i inozemstvu, s prvim autorskim dječjim pjesmama. Nakon toga postaje članicoms kojima je nastupila u newyorškom Carnegie Hallu 2013., Grand Philharmonic Hallu u Sankt Peterburgu 2016. i Sydney Opera Houseu 2017.Svestrana Nera je sudjelovala na brojnim projektima. U 2016. godini se odlučuje prijaviti nauz pratnjuna klavijaturama što je rezultiralo dolaskom do polufinala. Nedugo nakon toga, pridružuje se a capella sastavu Akvarel kojima je nastupila na koncertu Beatles Revival Orchestra u Lisinskom gdje je uzi brojna druga respektabilna hrvatska glazbena imena izvela kultni Let It Be. Vokal je u benduu kojem uzizvodi funk, soul i disko glazbu 70-ih, 80-ih i 90-ih. Sje snimila singl Kulenove seke koji ubrzo ulazi u HR Top40 i uvlači se u uho svakome tko ga je čuo.Nera je surađivala i s ekipom iz Krankšvestera: „MIpak smatra da je najvažnije u njezinoj karijeri bilo„Jednostavna stvar“ za koji je rekla: „.“