Upravno vijeće Studentskog centra u Osijeku

prava studenata na smještaj i raspodjelu mjesta

Studentski dom na adresi Kralja Petra Svačića 1c

Studentski dom na adresi I. G. Kovačića 4

200 kuna

600 osječkih studenata

svi redovni studenti

nemaju

redoviti studenti

studenti i brucoši

izvrsnosti

2494,50 kuna

smrtno stradalog hrvatskog branitelja

oba roditelja umrla, nestala ili nepoznata

razvedeni

socijalne skrbi ili udomiteljske obitelji

privatnog stanodavca

ne ostvare pravo

Tekst: Osijek031.com

Foto: Google maps

raspisalo je natječaj za ostvarivanjeu studentskim domovima u Osijeku te subvenciju privatnog smještaja za akademsku godinu 2019./2020.Natječaj se odnosi na(426 mjesta) te(193 mjesta, od čega je 72% smještajnog kapaciteta za osobe u nepovoljnom položaju). Subvenciju privatnog smještaja u iznosu odmjesečno u novoj će akademskoj godini dobitiPravo sudjelovanja u natječaju imajudržavljani Republike Hrvatske i državljani EU-a s prijavljenim boravkom u RH koji imaju odobren status stranca na stalnom boravku u RH i koji studiraju u Osijeku na sveučilišnim i stručnim studijima. Pravo sudjelovanja u natječajuizvanredni studenti i redoviti studenti kojima je mjesto prebivališta u Osijeku. Iznimno, pravo sudjelovanja u natječaju imaju ikoji imaju prebivalište u Osijeku i bližoj okolici (Bilje, Petrijevci, Bizovac, Čepin, Tenja, Sarvaš), uz odobrenje Studentskog centra u Osijeku zbog posebnih uvjeta.Pravo na izravan smještaj u domu mogu ostvaritina temelju kriterijaukoliko mjesečni prihodi njihova kućanstva u prethodnoj godini (2018.) po članu kućanstva ne prelaze iznos od 75% proračunske osnovice (); studenti djecaiz Domovinskoga rata i HRVI iz Domovinskoga rata; studenti kojima su; studenti čiji su roditelji, a preminuo je onaj kojemu su bili sudski dodijeljeni ili s kojim su živjeli; studenti koji su bili smješteni u domovedo punoljetnosti te studenti od 1. do 5. kategorije invalidnosti (iznad 50% tjelesnog oštećenja).Studenti ostvaruju pravo na subvencionirani smještaj kodna temelju ukupnog broja bodova koji su ostvarili, kao i studenti koji se natječu za subvencionirano stanovanje u studentskim domovima. Studenti kojina smještaj u domu automatski sudjeluju u natječaju za privatni smještaj. Dokumentacija za subvencionirano stanovanje kod privatnog stanodavca je identična onoj za ostvarivanje prava na smještaj u studentske domove.Prijave se podnose isključivo poštom, i to preporučeno, do 23. srpnja 2019. na adresu: NOVI STUDENTSKI DOM, Kralja Petra Svačića 1c, 31000 Osijek. Privremene rang-liste bit će objavljene 2. kolovoza 2018. na oglasnim pločama Studentskog centra u Osijeku te Studentskog doma IGK te na internet stranicama Studentskog centra u Osijeku Prigovori na privremenu rang-listu upućuju se Povjerenstvu za rješavanje prigovora, Studentski dom IGK, I.G. Kovačića 4, 31000 Osijek, isključivo poštom preporučeno s naznakom – POVJERENSTVO ZA RJEŠAVANJE PRIGOVORA u roku od 8 dana od objave rezultata.Tekst natječaja možete pronaći dolje u tekstu.