Tekst i foto: Mirko Andrić, koordinator projekta

Krajem ove školske godine bliži se i kraj međunarodnomkoje jepokrenula još 2017. godine. To je ujedno i povod da Škola predstavi što je sve učinila u protekle dvije godine na osnaživanju rada s darovitim učenicima.Podsjetimo, OŠ „Retfala“ je kao cilj projekta „Centar izvrsnosti 2019.“ istaknulauz naglasak na rad s darovitim učenicima kako bi im se pružili interdisciplinarni programi. Škola se već više od 10 godina posvećuje radu s darovitim učenicima jer je primijećeno da njihove sposobnosti i vještine u obrazovnom sustavu često ne nalaze odgovarajući prostor.Kako bi unaprijedili svoj rad s učenicima i učenicama kojim je potrebno više, usudjelovalo čakškole. Potom su održavane radionice koje su pokrivale raznolika područja: komunikacija na stranom jeziku (engleski i njemački jezik), poduzetništvo, prirodoslovlje, kulturološke raznolikosti i informatičko- komunikacijske tehnologije. Kao dio ovog nosivog projekta, koji provode „Tim za projekte“ i „Tim za kvalitetu“ OŠ „Retfala“, daroviti učenici i učenice su u dvije godine rada bili uključeni u više europskih međunarodnih eTwinning projekata, obilježili dane darovitih učenika, dan poduzetništva, te sudjelovali u posjetima institucijama i tvrtkama (BiOS, Muzej likovnih umjetnosti Osijek itd.). i s gotovo 20 škola diljem Europe, a izravno u radionicama surađivala s profesorima više osječkih fakulteta, više srednjih škola te udrugom Šokačka grana.Na usavršavanjima diljem Europe,, sudjelovalo je 9 učitelja i učiteljica, te dodatno knjižničarka, pedagoginja i ravnateljica. Jedinstvena međunarodna iskustva, uvid u rad u drugim državama Europske unije te prenošenje ideja, znanja i iskustava vrlo su vrijedni rezultati. Kvalitetni seminari i europsko iskustvo pridonijeli su novoj kvaliteti rada, a to je izravno moglo osjetiti i 29 učenika i učenica uključenih u. Za njih je do organizirano 16 interdisciplinarnih radionica te su im ponuđene dodatne aktivnosti.Kao krunu rada s darovitima na projektu OŠ „Retfala“ je povodom(21. ožujka) organizirala manifestaciju „“. Tim povodom održano je više različitih događanja. Nakon što je od 12 do 13 sati na školskom igralištu održan međunarodni projekt „“, a potom i Međunarodno matematičko natjecanje „“, u poslijepodnevnim je satima održan Znanstveni sajam iz područja matematike, kemije, biologije i geografije koji je popraćen izložbom eTwinning projekata i videoprojekcijama ostvarenog u radu s darovitima. Nakon sajma održano je 10 raznolikih radionica za učenike i učenice. Okrugli stol Kuda idu „svoja“ djeca zaokružio je dan, a dao je riječ sudionicima s mahom višegodišnjim iskustvom u radu s darovitim učenicima. Sajam su posjetili mnogi učenici i roditelji te predstavnici Agencije za odgoj i obrazovanje i profesori s osječkih fakulteta, izrazivši zadovoljstvo viđenim.Škola je uspjela u svome planu da, kako i sam naziv projekta „Centra izvrsnosti 2019.“ poručuje, 2019. postane centar izvrsnosti, čemu snažno pridonosi i status jednog od središta. U školi se, naime, svake druge subote održavaju radionice za darovite učenike Grada Osijeka iz područja. Tako je darovitim učenicima naše škole ponuđen čitav niz aktivnosti kojima se želi potaknuti razvoj njihovih često zatomljenih potencijala.Osnovna škola „Retfala“, unatoč skorom završetku projekta, ne staje u svojim planovima u radu s darovitima i razvoju. Ove godine prijavila je čak tri međunarodna Erasmus+ projekta. Jedan od njih nedavno je odobren i potvrđeno mu je financiranje, a za preostala dva odluka će biti donesena u kolovozu. To će omogućiti nastavak dodatnog rada s darovitim učenicima od 4. do 8. razreda i u sljedeće godine kroz stručno osposobljavanje 12 radnika i radnica škole.