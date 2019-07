OŠ Mladost

Tekst: Osijek031.com

Foto: Osijek.hr

Uskoro započinju radovi nanakoja je izgrađena početkomprošlog stoljeća, a koju tijekomočekujesjevernog krila škole, izgradnja novog kao i nadogradnja jedne etaže postojećeg dijela škole.Tim povodom zamjenik gradonačelnikapotpisao je danas s tvrtkomugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji (dogradnji) objekta OŠ.Vrijednost radova iznosi, a OŠ Mladost dogradnjom će dobiti okonovog prostora u koji će biti smještene dodatne učionice, nastavni kabineti te multifunkcionalna prostorija koja će, uz ostalo, biti namijenjena za odvijanje tjelesnog odgoja u okviru programa razredne nastave.Uz ostalo, škola ćedobiti i prilagodbe za, a to se odnosi na invalidske pristupe te sanitarne čvorove čije su dimenzije prilagođene invalidskim kolicima. Novost će biti i dizalo odnosno podizna platforma na južnom dijelu, čime će osim sadržajnog, škola dobiti iVrlo skoro započet će i, vrijedna dodatnih, a i dio koji se dograđuje energetski je učinkovito projektiran. Ti se radovi mogu obavljati usporedno, a prema planu svi bi radovi trebali biti dovršeni do kraja iduće školske godine.Ravnateljistaknuo je kako na objektu škole od izgradnje do danas nije bilo. Riječ je o školi koja je jedna od rijetkih koja iz godine u godinu ima stalno povećanje broja učenika (trenutno ju pohađa 517 učenika u 23 razredna odjela), a uz to je i jedna od dvije osječke škole koje su ušle u proces školskog kurikuluma. Rekonstrukcijom i dogradnjom, u skladu s pedagoškim standardima, škola će imati mogućnost organizirati jednosmjensku nastavu, a to će otvoriti i dodatnu priliku za izvođenje izvannastavnih aktivnosti u poslijepodnevnim satima, kao i rad s darovitim učenicima te učenicima koji imaju poteškoće.Ove godine Grad također završava s opremanjemkoje će u novoj školskoj godini biti spremne za nove aktivnosti.