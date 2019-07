PU osječko – baranjske

Na područjuod 28. do 30. lipnja policijski su službenici zaustavilikoji su imali(osam vozača osobnih automobila, dva vozača bicikla te jedan vozač motocikla).U navedenom periodu, osim prekršaja vožnje uz nedozvoljenu koncentraciju alkohola u krvi, policijski službenici evidentirali su još, od čegaprekoračenja brzine kretanja,nekorištenja sigurnosnog pojasa,nepropisnog korištenja mobitela za vrijeme upravljanja vozilom,upravljanja prije stjecanja prava na upravljanje,upravljanja neregistriranim i tehnički neispravnim vozilom iNajveću prisutnost alkohola u krvi vozača evidentirali su 30. lipnja u 12,05 sati u Reisnerovoj ulici u Osijeku, kada su zaustavili osobni automobil 35-godišnji hrvatski državljanin, koji je upravljao osobnim uz prisutnost alkohola upo kilogramu.U petak, 28. lipnja, u 18 sati u Belom Manastiru dogodila seu kojoj je jedna osoba zadobila lake tjelesne ozljede. Kod 67-godišnjeg hrvatskog državljanina, koji je upravljao biciklom, utvrđena je prisutnost alkohola u krvi. Vozač je, sukladno članku 137. Prekršajnog zakona, smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva.U 15,10 sati 29. lipnja u Erdutu se dogodila prometna nesreća u kojoj je jedna osoba zadobila lake tjelesne ozljede. Kod 59-godišnjeg hrvatskog državljanina, koji je upravljao osobnim automobilom utvrđena je prisutnost alkohola u krvi odIstoga dana u 17 sati u Waldingerovoj ulici u Osijeku policijski službenici zaustavili su osobni automobil kojim je upravljao 67-godišnji hrvatski državljanin. Vozač jete je uhićen, sukladno članku 134. Prekršajnog zakona.U nedjelju, 30. lipnja, u 2,35 sati policijski su službenici u Jelisavcu zaustavili osobni automobil kojim je upravljao 20-godišnji hrvatski državljanin uz prisutnost alkohola u krvi od. Sukladno članku 137. Prekršajnog zakona, smješten je u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva.Istoga dana u 22,50 sati u Tenji se dogodila prometna nesreća s materijalnom štetom. Kod 26-godišnjeg hrvatskog državljanina, koji je upravljao osobnim automobilom, utvrđena je prisutnost alkohola u krvi od. Sukladno članku 137. Prekršajnog zakona, smješten je u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva.