Tekst: Osijek031.com

Foto: HRT

Na današnji dan prije točnodogodio se zločin koji je, po mnogima, bio uvertira u sve ono što je čekalo Osijek ugodine.Naime, toga dana, nana ulazu u, iz zasjede je ubijen, tadašnjiu Osijeku. Jedan od najvećih zagovornikaizmeđu srpskih pobunjenika i hrvatskog stanovništva u istočnoj Slavoniji Reihl-Kir ubijen je dok se iz Osijeka vozio u Tenju naPod nikad do kraja rasvijetljenim okolnostima, na kontrolnom punktu rafal na njegovo vozilo otvorio je, pripadnik hrvatske policije. Na licu mjesta su poginuli Reihl-Kir, potpredsjednik osječkog Gradskog vijećai gradski vijećnik, dok je, predsjednik Mjesne zajednica Tenja, uspioReihl-Kir je najpoznatiji po izjavi na sjednici Gradske skupštine u lipnju 1991. kada je javno obećao: „“. Svojim riječima i djelima Reihl-Kir je djelovao poputnastojeći svojim ustrajnim mirovnim naporima “” na obje strane, odupirući se huškačkoj ratnoj retorici, trudeći se svoje sugrađane Hrvate i Srbe odvratiti od neprijateljstava.Po mnogima, upravo je takvobilo ono što je tadašnjeg načelnika policije stajalo glave. Ta je teorija postala svetijekom sramotnog sudskog procesa njegovom ubojici koji je pokazao sve mane našeg pravosudnog sustava koji je, instruiran od politike, Gudelju omogućio dai preseli se u Australiju. Nakon postupka izručenja i nekoliko suđenja Gudelj je konačno tek u svibnju 2009. godine, 18 godina nakon ubojstva, proglašenna 20 godina zatvora, no ostao je gorak okus u ustima.Naime, repovi iza ovog kontroverznog ubojstva su ostali jer ni nakon suđenja nije poznato tko su bili nalogodavci ubojstva te je li postojala urota u koju su bili umiješani tadau Osijeku i Hrvatskoj.Lik i djelo Josipa Reihla-Kira: u Osijeku je dobio svoju, adodijelio je njegovoj udoviciinauguralnu nagraduza promicanje mirotvorstva zbog njezinih ustrajnih napora da se okolnosti smrti njezinog supruga rasvijetle.Ipak, kako godine prolaze, kao da se Reihl-Kir sve manje spominje, a sve više zaboravlja. Što je šteta jer se upravo na njegovom primjeru(kojih je sve više) mogu uvjeriti u to kako treba živjeti mirotvorstvo unutar vlastite zajednice.Stoga, ako većgodišnjice pogibije i, po mnogima, de facto početka rata u istočnoj Slavoniji, tu je portal Osijek031 da se pobrine da Josip Reihl-Kir ostanekaonajturbulentnijeg razdoblja novije hrvatske povijesti.