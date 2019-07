toplinski val

Novije stigao.je za danas izdao još jedno posebnona svojim stranicama.Bit će ovo. Početak srpnja obilježit će, no već u noći sa srijede na četvrtak čeka nasZa danas je najavljena dnevna temperaturauz slab do umjeren južni vjetar. Slično vrijeme nas očekuje i sutra, dnevna temperaturauz slab do umjeren sjeverni vjetar.Za srijedu prognostičari najavljujuuz dnevnu temperaturu do 28°C i slab do umjeren sjeverni vjetar. U noći sa srijede na četvrtak stižei mogući pljuskovi, ali i lagani pad temperature.Četvrtak i petak donoseuz dnevnu temperaturu do 30°C.Uživajte u ljetu, ali i slušajte svoje tijelo. Pijte puno tekućine i ne boravite na suncu od 10:00 do 17:00 sati..