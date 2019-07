pljesak

Udruženja obrtnika Osijek

Neda

Živko Junušić

unaprjeđuju ponudu i kvalitetu usluge

najveće pomake

novu slastičarnicu

spasili

odlagalište otpada i rasadnik glodavaca

dvanaest novih radnika

proširili ponudu

poduzetničkog duha, poštenja, radišnosti i odgovornosti

Kad ne može McDonnald's, može Petar Pan

Slavenu

Martini

omiljeno sastajalište

najstariju gradsku četvrt

radni vijek

profesionalni zidar

pečene piliće, šnicle, jeger kobasice, pržene krumpiriće

Ernestinovo

McDonnald's

nisu izdale dozvolu

Műnchenu

Čim sam vidio opremu visoke tehnologije za proizvodnju sladoleda i drugih slastica kakve u nas tada nije bilo, znao sam da ću se time baviti. Oduševili su me pasterizatori koji temeljito steriliziraju namirnice i produžuju im svježinu na -18ᵒC, ' šok-hladnjaci ' koji u kratkom vremenu ohlade sladoled na minus 50, razni uređaji za pripremu sladoleda... Odmah sam naručio osnovni set, a materijal za početak rada pomogao mi je pronaći moj prijatelj iz Italije s kojim sam radio u Njemačkoj i već u ljeto '89. otvorio sam Petar Pan

„Petar Pan širi krila“

400 vrsta sladoleda, nude razne kolače i 15 vrsta torti

To su sada već umjetnine koliko su kompleksne po sastavu i izradi. Sladoled od vanilije, čokolade, jagode, limuna i još neke vrste moramo uvijek imati, to je 'zakon', a ostale radimo povremeno, zavisno od doba godine, ukusa naših gostiju i aktualnih trendova. Kada smo u ljeto 1989. otvorili slastičarnicu bili smo hit na tržištu. Posao je odlično krenuo i činilo se da ćemo brzo vratiti uloženo, a onda je došla 1991. Mi u središtu grada, a granate padaju oko nas. Brzo su nam porazbijale stakla, a kada je Gradnju pogodila napalm granata na nas se sručilo milijun litara vode od gašenja tog požara. Tada nam je sve otišlo k vragu

Supruga i ja nismo bježali iz Osijeka nego smo među prvima obnovili uništen lokal i već 1992. nastavili raditi. Iz gradske uprave i drugih institucija poticali su nas da što prije ponovno otvorimo slastičarnicu kako bismo pridonijeli normalizaciji života te ohrabrili ljude na povratak i mi smo se najiskrenije tomu odazvali. Tada smo imali šest, sedam zaposlenih i željeli smo se proširiti ali smo bili oprezni jer su nam u Glasu Slavonije već predbacivali da ' Petar Pan širi krila '. U tom prijelaznom razdoblju od privatnika se očekivalo da se skupe i šute, a ne da se šire i bahate kako se naša želja tumačila.

nitko im ne zamjera

najmodernijim standardima

Sto tisuća eura i srčani udar

Jedna se ispričala obvezama na uređenju nekakvog stana u Španjolskoj, druga je baš radila na zahtjevnom projektu pa nije imala vremena, odbio nas je i poznati arhitekt zbog prezaposlenosti

žalosni

talijanske projektante

Obnovili smo gotovo sve: namještaj, klupe, fotelje i stoliće, promijenili podove, obložili i oličili zidove dizajnirane primjerenim porukama i fotografijama, uredili dva nova toaleta, a od dva dosadašnja napravili smo jedan prilagođen teže pokretnim osobama. Projekt nas je stajao 3,5 tisuće eura , a cijela obnova interijera stotinjak tisuća !

Zbog razbijanja betona i dovođenja cijevi do novih toaleta, jer u Gradu nismo dobili dozvolu za proširenje postojećih za dodatni metar, doživio sam srčani udar koji je, na sreću, prošao bez težih posljedica

nakupljenog stresa

nepravilnost

15.000 kuna i 15 dana nerada za 111 kuna viška

schwarzwald torti

plate reklamu

zatvorili

15 tisuća kuna

111 kuna

ostavljenog bakšiša

Živko i ja bili smo nekoliko dana na odmoru, a djevojke su padale s nogu od posla . Ljudi su se gurali ispred šanka i naručivali sladoled, vikali tko je prije na redu, prozivali ih što dugo čekaju, a one moraju otipkati svaku kuglu, primiti novac, staviti ga u blagajnu, uzvratiti ostatak i izdati račun. Mnogi ne uzmu račune pa ih treba skloniti da ne padnu u sladoled, pozorno slušati što kupci naručuju i prenose što im žele djeca, neki dugo razmišljaju i predomišljaju se, na kraju ostave nekoliko kuna djevojkama… U takvim okolnostima mora doći do pogreške. Ne može se zadovoljiti kupce, brzo ih i točno posluživati, mijenjati posude sa sladoledom i sve vrijeme precizno obračunavati, uzvraćati ostatak, tipkati i izdavati račun za svaku kuglu, odvajati kusur na posebno mjesto, a njih nekoliko tamo operira na jednom četvornom metru

Daleko od Njemačke…

Ostavili su nam samo jedan dan da iznesemo proizvode i odmah potom morali smo zatvoriti radnju . Molili smo ih odgodu za nekoliko dana jer smo se obvezali isporučili sedam torti i jednu na dva kata u dvoje svatova, ali su to odbili. Pripremili smo mlijeko, naručili šlag, nabavili svježe voće i razne dodatke i – sljedeći dan morali zatvoriti. Stavili su vrpce s pečatom preko ulaznih vrata i zabranili nam ulazak. Pitao sam možemo li okrečiti zidove, urediti prostor da ne gubim dane, ali nisu nam dopustili

U Njemačkoj nekoliko dana unaprijed najave dolazak i uvijek nastupaju konstruktivno, a ne postavljaju se prema poduzetnicima kao prema lopovima koji žele prevariti državu. Ne kažnjavaju odmah, nego prvo objašnjavaju u čemu griješimo i upućuju nas kako da ubuduće postupamo ispravno. Dolazili su nam jednom u nekoliko godina, provjerili poslovne knjige, posavjetovali nas i nikad nismo imali problema s inspekcijama. U takvim uvjetima poduzetnik može normalno raditi i razvijati se, a ne mora strahovati od drakonskih kazni zbog nevažnih i slučajnih odstupanja od propisa koji često ne prate zahtjeve vremena i poslovnih običaja

Tekst i foto: Goran Flauder

Slijedio je, naravno, zasluženikolega, jer nagradaza 2018. godinu, ove je godine bez sumnje došla u prave ruke.i njezin suprugnajpopularniju slastičarnicu u gradu drže točno trideset godina i neprestanoProšle dvije godine ostvarili suu radu; otvorili suu Kuhačevoj ulici u Tvrđi iod propadanja derutnu zgradu koja je dotad služila kaote zaposlili. Sada ih imaju 22! Temeljito su obnovili i stari lokal u Ribarskoj ulici nadomak Trga dr. Ante Starčevića i osjetnotorti, kolača i sladoleda. Sve obveze plaćaju na vrijeme, zaposlenici su prijavljeni i plaće primaju na račun, nemaju nikakvih dugovanja i godinama su primjerNovu 'slastu' u Tvrđi prepustili su sinu, diplomiranom ekonomistu i kćeri, profesionalnoj slastičarki. Kada im majka Neda za nekoliko godina ode u mirovinu, preuzet će cjelokupan posao. Radnja je za kratko vrijeme postalaučenika, studenata i zaposlenika obližnjih škola, fakulteta i ureda, a posebno je privlačna turistima koji redovito posjećuju. Zgradu su obnovili u skladu s najvišim konzervatorskim zahtjevima koji su za Tvrđu najrigorozniji. U obnovu, uređenje i opremanje utrošili su više od godinu i pol dana.Živko je s tim projektom zaključio svoji u mirovini je već dvije godine. Ne može mirovati pa pomaže u nabavci i dopremi sirovina, riješi neki problem koji Neda ne stigne i stalno joj je pri ruci. Nije naučio besposličariti otkad je kao mladić otišao na bauštelu u Njemačku. Kaobrzo je pronašao svoju nišu i počeo graditi atraktivne kamine, poput onih iz američkih filmova, a čim je stekao početni kapital otvorio je ugostiteljsku radnju i prodavao brzu hranu (…).Nakon 18 godina u tuđini, poželio se vratiti u rodnoi u Osijeku još 1989. otvoriti prvi restoran. No, tadašnje mu općinske vlastijer se model poslovanja nije uklapao u uobičajene forme, a njega nisu zanimale gostionice, klasični restorani, snack-barovi niti kafići. Ponovno je tražio svoju nišu. Promatrao je što nedostaje na tržištu, raspitivao se kod poslovnih prijatelja, putovao i tragao za rješenjem. Pronašao ga je na sajmu u“, sjeća se Živko Junušić.Danas u svojim objektima pripremaju“, sjeća se Živko najtežih dana Petra Pana.Vremena su sada drugačija išto su prije nekoliko mjeseci preuredili interijer u skladu suloživši u to stotinjak tisuća eura! Još će neko vrijeme vraćati dugove, ali sada su sigurni da gostima pružaju uslugu kakvu zaslužuju.Projekt obnove radili su im talijanski dizajneri, jer naše osječke projektante Junušići nisu uspjeli angažirati.“, govore nam Neda i Živkošto im lokal nisu osmislili domaći stručnjaci i što novac za to nije ostao u Osijeku.Opet je pomogao Živkov prijatelj i za dva dana im poslao. Dovezlo se njih troje, izmjerili su lokal i za pet dana poslali prve fotografije idejnih rješenja. Bilo je ponešto vraćanja i dorađivanja, usklađivanja sa željama naručitelja i ubrzo su došli do cjelovitog rješenja.“, napominje Neda i dodaje kako je sve to Živka stajalo i zdravlja.“, nadovezuje se Nedin suprug.Posljedica je to godinama, kako od događaja poput onog iz 2010. kada mu je netko razbio staklo na mercedesu i spalio ga molotovljevim koktelom pa sve do učestalih posjeta raznih inspektora koji ih redovito kažnjavaju za svaku pronađenuu poslovanju.Tako su im još polovicom devedesetih brojali višnje ui mjerili normative za naplaćene kave te procijenili da su potrošili više sirovine nego što je propisano. Ostatak su dakle prodali bez računa, zaključili su i žestoko ih odrapili. Odlazeći iz lokala, jedan od inspektora došapnuo je Živku kako bi im bilo pametno dau tada politički poslušnim novinama. Naime, Petar Pan se, slučajno, reklamirao u politički neovisnom listu smještenom u neposrednom susjedstvu slastičarnice, a novinari su svakodnevno ondje navraćali pa su dogovorili međusobnu kompenzaciju.Lani, u rujnu,su im Petar Pan na 15 dana i kaznili ih sjer su im na kraju posljednje Osječke ljetne noći , nakon što su premorene radnice više sati neprekidno izdavale i naplaćivale sladoled, u blagajni pronašli višak od(!?). Premda je to uglavnom bio zbrojuslužnim djelatnicama, a možda i ponekog naplaćenog a neobračunatog sladoleda (i to zbog pritiska kupaca, a nikako namjere utaje poreza), za inspektore je taj višak bio pokazatelj naplate bez izdanih računa. A tada, zna se!“, opisuje nam najobrtnica Osijeka, a suprug joj dodaje:“, ogorčen je Živko. Prisjeća se i njemačkih iskustava s inspekcijama:“, zaključuje osnivač Petra Pana, Živko Junušić.