Tekst i foto: Goran Flauder

Ma kakav. Čak niti! Oni su jednostavnokoji se una malom nogometu sastaju neformalno ali redovito i igraju četiri puta tjedno. I tako već! Hej, trideset pet godina…Njih šest, sedam tada mladih i snažnih sportaša zaigrali su prvi put daleke, one iste od koje se očekivalo da po mnogo čemu bude prijelomna zahvaljujući istoimenoj proročanskoj knjiziobjavljenoj, pazite sad, u lipnju 1949., točno 35 godina prije nego li je najavljena.Zanimljivo, o osječkim rekreativcima pišemo također u lipnju, ali 2019., točno 35 godina nakon što su setočno 70 godina nakon izlaska iz tiska „“. Danas se na terenu izmjenjuje njih, među kojima su neki sve vrijeme aktivni, a neki se još nisu ni rodili kada su im današnji kolege igrali prvu tekmu!Godinu 1984. smo preživjeli (kako tko) kao svaku drugu do i poslije nje, ali do danaskoji su igrali. Desetak ih već ore, a jedan je u vječnost otišao izravno s terena, za vrijeme utakmice:“, sjeća se umirovljeni prof.dr.koji je s društvom igrao do svoje 65., ali je zbog bolnih koljena morao odustati. Danas se, kao sedamdesetogodišnjak sjeća odlične klape, druženja i rekreacije te se divi onima koji su stariji od njega i još igraju.Takoima 85 i povremeno zaigra s prijateljima, uglavnom brani na golu, ali zna i potrčati. Desetljećima je bio poznat po tomu što se prvi kupao u Dravi, već za proslavu 1. maja, a još igra i tenis. Samo godinu mlađi je prof. klavira, a tu su i mlađi kolege profesorii nekoliko drugih s različitih znanstvenih područja. Igraju i obični radnici i obrtnici, a na terenu su svi jednaki.Okupljaju se. Igraju po sat i pol – dva, u pravilu od 18 sati. Obično se ne dogovaraju tko će doći, nego dođe tko hoće pa se onda dijele na terenu. Ako ih je više, udalje međusobno golove kako se ne bi previše gurali. Bilo je utakmica i kada ih je 40 bilo na igralištu! Dolaze iz svih dijelova grada i pretilih među njima nema.Na njihovom omiljenom igralištu smještenom negdje u sredini nekadašnjepolovicom lipnja zatekli smo njih 12-oricu. Usprkos visokim temperaturama i rojevima tada još neorošenih komaraca, mokrih majica i rumenih lica niz koja su se cijedili grašci znoja, dočekali su nasRaširili su „goliće“ na nešto kraćoj udaljenosti nego obično – jer došlo ih je i nešto manje nego inače – zakačili na njih mreže, rezervnu loptu nagurali unutar gola i drugom zaigrali. Malo ih je smetalo štopa se kotrljala i odskakala nešto tromije neto što su željeli, zbog čega su je morali jače udarati. No, proteklih godina naviknuli su se nositi s kudikamo težim problemima jer igraju i po snijegu, kada zimi temperatura padne na -18, a niti ljetnihnije im zapreka za megdan.Dvojica najboljih obično sastavljaju timove, tako da biraju jednog po jednog suigrača u ekipu. Kreću od onih koje smatraju boljima i nitko se ne buni ako bude izabran među posljednjima. Dobro se poznaju i točno znaju tko koliko može trčati, koliko je precizan i vješt s loptom.Jedino kada nisu igrali bilo je kratko razdoblje u, kada su i po Gradskom vrtu padale. Tada su se okupljali u gradskim dvoranama, u čemu im je pomogao tadašnji osječki gradonačelnikkoji je s njima rado znao i zaigrati. Na teren su se vratili čim je bilo dogovoreno primirje, već 1992., naivno vjerujući da grmljavinu rasprsnute granate više neće slušati.Društvo čine mnogikoji su nekad i sami trenirali i nogometnim vještima učilii druge uspješne nogometaše koji su ostvarili zavidne međunarodne karijere. Danas su razočarani što im teren nijei što se trava ne kosi pa sve djeluje zapušteno. Netko od njih pokosio je dio livade na kojem igraju, no oko njih je prilično visoka trava. Žao im je i što su nekadašnje klupe i platforme na zapadnoj tribini obraslite se još samo naziru ispod gustog zelenog pokrivača. I staza za speedway zarasla je u travu, a nekad su se na njoj održavale uzbudljive utrke čak i na državnim prvenstvima.“, pričaju nam nekoliko njih uglas.Hvale teren da je. Staro je to igralište, odlično je drenirano i kada pada kiša prijepodne, poslijepodne je tlo već suho i može se igrati. Nema tu krtičnjaka, teren jei dečki dobro znaju zašto baš tu najradije igraju. Nekad su znali poslije rekreacije otići u obližnju gostionicu na večeru ili sami pripremiti kotlić, ali u zadnje vrijeme svi nekamo žure pa ti sadržaji izostaju.Ne žale se na nedostataki cijelo vrijeme uporno trčkaraju po terenu. Ne razlikuju se po dresovima, ali budući da se svi dobro poznaju, znaju tko je u koju vrstu izabran.“, zaključuju neki od igrača koji su nakratko prekinuli meč kako bi nam ispričali dio svoje priče jer, na kraju, došli su igrati i za ostalo nisu imali vremena.