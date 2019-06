istražuju i uče

Tekst i foto: Melita Nađ, dipl. knjižničarka

Djecu treba potaknuti dajer ona su. Želimo li kod djece probudititrebamo ih od malih nogu poticati da, jer to je u njihovoj prirodi. Potaknimozanimljivim knjigama o znanosti i tehničkim dostignućima koja će i onim najmanjima otvoriti nove svjetove i možda nove znanstvene umove koji će nam donijeti nove izume u budućnosti jer znanstvenici baš kao i djeca nikada ne prestaju pitati. Zašto? Najlakše učimo igrajući se i zato vam predstavljamo zanimljive knjige iz fondau kojima ćete pronaći zanimljive sadržaje za djecu i sebe.knjiga je koja govori o Leu najbistrijem dječačiću na trećem kamenčiću od Sunca. On je i genijalni izumitelj… daleko ispred svog vremena…jer, znate, on je živio prije 30.000 godina u kamenom dobu. U njegovim znanstvenim pustolovinama pomaže mu ljubimac mačak Pallas, pomalo divlji mačak iz kamenog doba i sve isto kao neki izumitelj. U ovoj knjizi Leo proučava osnovne elemente strojeva koji pomažu ljudima obavljati poslove s manje napora. Možete ovdje pronaći priču o tačkama, dizalicama, plugu i polugama, koloturniku, osovini i kotačima kojima se lakše prenosi ili podiže teret. A pomagala kojima se služimo kako bi promijenili smjer kretanja ili gibanja vode objašnjavaju i izume genijalnog Leonarda da Vincija iz dalekog 15. stoljeća.knjiga je koja proučava materijale koje dobivamo od kamenja i minerala iz Zemljine kore, a kore, a koje možemo upotrebljavati za izvedbu pigmenta za bojila, eksploziva, građevnog materijala, pa čak i fotoosjetljivih podloga starih fotografskih aparata ili modernog stakla. Materijali za koje je Leo znao prije 30 000 godine promijenit će nakon nekoliko tisuća godina pobjednike i gubitnike u velikim ratovima, način stanovanja i gradnju velikih zgrada, te značaj velike znanstvenice Marie Curie, koja je otkrila dva nova kemijska elementa, bez kojih ne možemo zamisliti suvremeni život.autorskog dvojcapriča je o dječaku Leu i njegovu mačku Pallasu, a koja otkriva uzbudljiv svijet trokuta. Otkrivaju kako se crte mogu spojiti i tvoriti različite oblike trokuta, koji zato imaju i različita imena. Leo i Pallas uče o kutovima i različitim mogućnostima primjene trokuta u svakodnevnom životu, graditeljstvu, prometu, glazbi i prirodi. Sve to ih dovodi do izučavanja fantastične građevine – piramide, koje su bezvremenske i pronalazimo ih širom svijeta. Prikazali smo vam serijal ilustriranih knjiga koje na znanstvenopopularan način donose osnove matematike, geometrijskih tijela i oblika, materijala, alata, građevina i priča o energiji. Predstavljamo Vam još i Lea i crte, kocke, četverokuti i kugle, te Lea i energiju i konstrukcije. Ove knjige odličan su primjer početnih ilustriranih priručnika za upoznavanje sa STEM područjem. Namijenjene su djeci predškolske i rane školske dobi. O važnosti STEM-a mnogo se govori, ali malo se toga zaista konkretno radi na njegovoj popularizaciji. Zato je ovaj serijal knjiga najbolji način kako STEM približiti djeci već od malih nogu., znanstvenica autoriceknjiga je u kojoj se postavlja niz pitanja: zašto, kako, što i kada što su omiljena pitanja neobične djevojčice Ade koja od najranije dobi istražuje svijet oko sebe. Iako je imala brižnu mamu i još boljeg tatu, Ada dugo nije progovorila ni riječ jer do treće godine svijet oko sebe mogla je istraživati pipanjem, puzanjem i slušanjem. A onda…. Na radost roditelja i kasnije nastavnika, Ada je imala tisuću pitanja i ogromnu znatiželju, koja će pokazati da se u njoj kriju odlike genijalne znanstvenice. Voljela je mozgati najdublje što je znala i često je tako otvorila mnoga pitanja. Knjiga je namijenjena djeci i roditeljima koji će zajedničkim čitanjem otkriti dječju maštu, potaknuti na razmišljanje koliko je važno učiti, ali i ostvariti svoje snove. Naravno čitajući, dogodovštine znatiželjne djevojčice, svi se mogu i dobro nasmijati. Ada i njezine znanstvene pustolovine toliko su zanimljive da će zahtijevati i nekoliko čitanja ove prekrasne slikovnice u stihovima.