Tekst i foto: ISKRA waldorfska inicijativa

Proveden je još jedan cikluspod nazivom „“, koji se provodi u kontinuitetu već 4. godinu za redom, što ga čini jednim od najvećihna teme cjelovitog i pedagoški smisleno utemeljenog, koja je osnovana upravo u suradnji roditelja i odgojno-obrazovnih djelatnika u želji da se donesu pozitivne i kvalitativne promjene u odgoj i obrazovanje, uspjela je kroz aktivnosti projekta uključiti i senzibilizirati preko 1000 roditelja, učitelja, odgojitelja, stručnih suradnika i studenata.U posljednjem ciklusu (šk. god. 2018./19.) ugostili smo međunarodne pedagoške stručnjake poputitd., koji su držali dvodnevne stručne seminare, a sve je naravno obogaćeno praktičnim radionicama koje su tematski pratile seminare. Zašto ovakav pristup? Zato što se zalažemo za cjeloviti pristup u odgoju, koji ne zahvaća samo intelekt, već i emocije i volju te je zato važno da upravo oni koji su najviše s djecom, a to su prije svega roditelji, a potom odgojno-obrazovni djelatnici, doživljajno zahvate u to.Smatramo ovolokalnoj zajednici, jer smo uspjeli nagnati mnoge sudionike na promišljanja relevantnih pedagoških tema i suvremenih pedagoških izazova. Današnja dnevna dinamika, zaposlenost roditelja, nezaustavljivi tehnološki razvoj i mnogi drugi faktori, čine nas nesigurnima po pitanju odgoja, stoga smo skloni više se prepustiti utjecajima, nego ih temeljitije propitati i preuzeti odgovornost. Svi želimo da nam djeca (buduće generacije) budu, prije svega, a potomsa svojim životnim odabirima. To se ne može garantirati, ali se tome može doprinijeti, tvrde svi stručni voditelji seminara.Cijelim projektom, koji je pod pokroviteljstvom, daje se trajni doprinos i međusektorskoj suradnji, budući da su partneri na projektu(krovna organizacija nad 26 osječkih vrtića) i, a suradnici na ovom ciklusu su bili. Partneri i suradnici također iskazuju zadovoljstvo rezultatima i želju za nastavkom suradnje, jer to je ono što čini stvarne pomake – istraživanje, suradnja i razmjena znanja. Do gotovih formula u odgoju je teško doći, jer odgoj je više umijeće nego znanost, ali kada se govori o pomacima u kvaliteti, tu smo sigurno svi profitirali.