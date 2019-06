Organicos - centar prirodnog zdravlja

Hirudoterapije - liječenje pijavicama

liječe, podmlađuju i pročišćavaju organizam

Galen i Hipokrat

Kada se koristi hirudoterapija?

Kako hirudoterapija djeluje?

Je li hirudoterapija sigurna?

sa sjedištem u srcu Osijeka ima čast ugostitiiz Novog Sada koja će ugodine u Organicos centru provoditi tretmanePijavice upotrebljene u medicinske svrheod otrovnih materija. Ova stara metoda liječenja naziva se hirudoterapija, primjenjivala se još u starom Egiptu, a o ljekovitim moćima pijavica pisali sua dobro se zna i to da su ih ruske carice upotrebljavale za uljepšavanje. Ističemo kako ugriz pijavice ne boli ništa više od uboda komarca jer ona nakon ugriza u tijelo ispušta analgetik koji ublažava osjećaj boli.Za više informacija i rezervaciju svog termina, javiti se možete na e-mail:, telefon:, Silvija ili na Facebook stranici OrganicosDo sada je poznato oko 400 vrsta pijavica ali se samo medicinska pijavica upotrebljava u svrhu liječenja. Iako se mnogi zgražaju od same pomisli da im ta stvorenja gmižu po tijelu i sišu krv, činjenica je da je pijavica ipak idealni terapeut za cirkulaciju krvi, tako da se obično upotrebljava za liječenje bolesti kao sto su: tromboza, upala vena, proširene vene, infarkt srca, bolovi u mišićima i povrede mišićnog tkiva. Zatim pomaže uspostavljanju krvotoka nakon ugradnje srčane premosnice, korisna je u liječenju steriliteta, ublažava celulit i bore, a u kirurgiji se koriste pri presađivanju organa (bubrega, jetre, srca…).U današnje vrijeme pijavice se koriste ne samo u narodnoj već i u zvaničnoj medicini. Ljekari Amerike, Europe, Rusije primjenjuju pijavice u oftalmologiji, plastičnoj kirurgiji, a Kinezi tretiraju pijavicama aterosklerozu.Ugriz pijavice ne boli ništa više od ujeda komarca jer ona nakon ugriza u tijelo ispušta analgetik koji ublažava osjećaj boli. Jedna pijavica može konzumirati od 5 do 15 ml krvi tijekom jednog hranjenja. Za liječenje pijavicama terapeuti obično koriste do deset pijavica što znači da se tijekom tretmana može izgubiti oko 150 ml krvi. Međutim, prednost liječenja pijavicama ne ogleda se samo u količini krvi koju ona uklanja iz tijela već u tome što one u krv ubacuju antikoagulante i tako razrjeđuju krv kao i materije koje imaju anestetičko djelovanje. Mnogobrojnim ispitivanjima je potvrđeno da medicinske pijavice svojim ugrizom u tijelo ubrizgavaju veliki broj biološki aktivnih materija kao što je alfahimotropsin, hirudin, suptilizin, himazin… i da hirudoterapija (terapija pijavicama) djeluje kao analgetik, antikoagulans, imunostimulans, rastvara masti, sprečava razvoj bakterija…I nije tajna da ih holivudske zvijezde upotrebljavaju za postizanje ljepote.Na kraju ostaje još samo da kažemo da se jednom upotrebljena pijavica nakon tretmana uništava što osigurava da terapija pijavicama nema neželjenih efekata i može se provoditi usporedno s drugim metodama liječenja, jedino se ne preporučuje osobama koje boluju od hemofilije ili neke druge bolesti krvi.