Dana osječkih branitelja, Dana 106. brigade HV-a i Dana hrvatskog dragovoljca Osječko- baranjske županije,

Darko Nađ

28. lipnja 1991.

12 tisuća i 66 branitelja

174

852

četvrtak, 27. lipnja 2019.

petak, 28. lipnja 2019.

Sajam braniteljskih zadruga

Vladimir Flačer

Prigoda je to da branitelji pokažu kako i koliko mogu i u miru stvarati Hrvatsku

subotu, 29. lipnja 2019.

Program:

Četvrtak , 27. lipnja 2019.

Petak , 28. lipnja 2019.

Subota , 29. lipnja 2019.

Ponedjeljak , 1. srpnja 2019.

Tekst i foto: Željka Bačić/Radio Osijek

Pogledajte i..

U sklopuorganiziran je bogat program. Sadržaj je predstavljen na današnjoj konferenciji za novinare,Predsjednik Odbora za branitelje Domovinskog rata i braniteljske udruge Grada Osijekapozvao građane na sudjelovanje, jer je to obveza prema onima koji su dali živote za Hrvatsku i ovaj grad.Najavio je bogat program ovogodišnjeg obilježavanja obljetnice.Podsjetimo, osječki branitelji slave svoj dan u spomen na, kada je osnovana 106. brigada Hrvatske vojske, kroz koju je tijekom obrane Osijeka prošlo. Poginula su, asu ranjena u obrani Osijeka., u 9 sati iz Antunovca kreće Memorijalno trčanje "Crveni fićo" , a već u 10 sati bi sudionici trebali stići do legendarnog fiće, kazao je Damir Černić.Središnje obilježavanje je uU 9 sati kreće svečani mimohod od Crvenoga fiće do Spomen obilježja hrvatskim braniteljima i stradalnicima Domovinskog rata na Trgu slobode, a misa za poginule, nestale i umrle hrvatske branitelje i civile bit će služena u Kapucinskoj crkvi.Istodobno će se na Trgu slobode održavati dvodnevni, istaknuo jedodajući kako je broj zbog količina klupa ipak ograničen unatoč velikom broju prijavljenih." - kaže Flačer. Projekcija filma " Glavu dole, ruke na leđa " na programu je u 19 sati u Kinu Urania, također u petak, a u, će biti održan 4. Međunarodni turnir u sjedećoj odbojci. Prema riječima Branka Peka, u ponedjeljak, 1. srpnja 2019., bit će obilježena obljetnica blokade punktova UNPROFPR-a na Biljskoj cesti i u Nemetinu u organizaciji Zajednice povratnika Osječko- baranjske županije.9:00 sati - Iz Antunovca kreće Memorijalno trčanje "Crveni fićo"10:00 sati - dolazak kod "Crvenog fiće"9:00 sati - svečani mimohod od Crvenoga fiće do Spomen obilježja hrvatskim braniteljima i stradalnicima Domovinskog rata na Trgu slobode, a misa za poginule, nestale i umrle hrvatske branitelje i civile bit će služena u Kapucinskoj crkvi9:00 sati - Sajam braniteljskih zadruga19:00 sati - Kino Urania: Premijera filma "Glavu dolje ruke na leđa" - . Međunarodni turnir u sjedećoj odbojci- obilježavanje blokade punktova UNPROFPR-a na Biljskoj cesti i u Nemetinu