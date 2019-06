vrući dan

40 stupnjeva

Zavodu za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije

najugroženiji

tekućine

mlakim tuširanjem

Tekst: Radio Osijek

Foto: Teuta Stazić, Darko Grundler/Foto-arhiv031

Prema najavama prognostičara, predstoji nam jedan uistinu. Najavljuju temperature zraka i do. Savjet je, tko može, neka ostane u zatvorenom od 10,00 do 17,00 sati .broj poziva građana i hitnih intervencija povećan je i za 30%. Kronični bolesnici su, stoga liječnici savjetuju i pojačanu terapiju ali tek nakon razgovora sa svojim liječnikom obiteljske medicine ili prema savjetu liječnika iz "Hitne". Najbitnije je redovito pijenje, najbolje vode, konzumiranje lakše hrane, dosta voća i povrća.Za one koji ipak moraju izaći van ili raditi na otvorenom, također je važno da se zaštite odgovarajućim pokrivalima za glavu i laganom prozračnom odjećom. Roditelji male djece moraju znati da je i njihovim bebama jednako vruće te ih trebao rashlađivati