profesionalnih ugovora

NK Osijek

Mihael Žaper, Boško Šutalo, Talys Oliveira i Luka Marin

Školi nogometa

Osijek II

najbolji sastav

Špoljarića, Lončara i Pilja

Škorića, Šoršu, Malenicu, Grgića, Mioča, Šimuneca, sada opet i Jugovića, Dugandžića

prijelazni rok

stabilnoj financijskoj situaciji

Antonia Mancea

nove rezultatske iskorake

Tekst: Osijek031.com

Foto: NK Osijek

Nedavno potpisivanjes četvoricom mladih prvotimacanije bio tek simboličan čin i nekakva „kozmetika“ s kojom se željelo izaći u javnost.svakako zaslužuju pozornost.Naime, riječ je o igračima koji su potekli u nadaleko poznatoj osječkoj, prošli su mlađe kategorije i krozse nametnuli za. Uz tek nešto iskusnijeto je čak sedam nogometaša iz B momčadi koji participiraju u kadru našeg prvoligaša, što je jedinstven primjer u HNL-u s kojim se nitko drugi ne može pohvaliti.Ne zaboravimo pritom ni... čiji je put također započeo u Gradskom vrtu.Kod nas su ljudi i dalje fokusirani uglavnom na ono što donosi, u smislu kvalitetnih pojačanja koja stižu sa strane, međutim, nikako ne treba podcjenjivati potencijal u vlastitim redovima. Osječani su uvijek imali vlastitu produkciju nadarenih igrača koji su, spletom okolnosti, prerano napuštali Bijelo-plave i više koristili drugima nego svom matičnom klubu. Sada, u, kada su ambicije stalno vezane uz Europu, najbolji izdanci iz mlađih kategorija ostaju kod nas i potpisuju ili produžuju ugovore.Lijepo je dovoditi one koji su se već u nogometnom smislu etablirali (poput), no bez svoje djece NK Osijek ne bi bio ono što jest i što uvijek želi biti, a to je pravi poligon za mladiće koji zaslužuju priliku na velikoj sceni jer su naporno radili godinama ranije i čekali svoju šansu.Mlade nade vrlo su bitne za, a koliki potencijal u NK Osijek postoji svjedoči nedavno trostruko osvajanje Kupa Hrvatske (pioniri, kadeti, juniori). Nitko u kadru prve momčadi HNL-a nema toliko svoje djece bez koje je teško i zamisliti da bi Osijek bio to što je sada, a na njima je da se dokažu i opravdaju povjerenje stručnog stožera.