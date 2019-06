Dorianom

Na portalu Osijek031.com ćete jednom tjedno u suradnji smoći pogledati zanimljive epizode emisije "". U trajanju odmoći ćete doznati nešto više o naših sugrađanima i njihovim životima.Prošlo je neko vrijeme, ali najzad smo u podcast uspjeli dovesti nekoga tko nije iz– i to ni više ni manje nego stand up komičara, jednog od začetnika te scene na ovim prostorima.Epizoda je nešto kraća jer je Peđa morao žuriti nanakon snimanja, no to nipošto ne znači da je manje kvalitetna!U zabavnih 35 minuta prošli smo kroz uvijek aktualne teme u– komedija kao mehanizam obrane, krađa viceva, dovikivanje publike, crni humor, tabu teme u komediji, situacija s Louis CK-em te slično.Peđa je svojomte prijaznošću vrlo lako opravdao status jednog od najboljih stand up komičara ovih prostora!Dorian Sabo je, trenutno nezaposleni, diplomirani pravnik koji će uskoro završiti poslijediplomski doktorski studij. Napisao je i objavio dva romana –. Voli tjelovježbu, gledanje filmova, slušanje glazbe i čitanje romana.Podcast "Kužimo Svijet?" je nastao iz ljubavi prema formi podcasta. U Republici Hrvatskoj, a pogotovo u Osijeku i okolici, podcast gotovo i da nije zastupljen. Iako je ideja za domaći podcast nastala pred skoro godinu dana, tek se odnedavno skupilo dovoljno hrabrosti da se s time ozbiljnije krene. Ideja podcasta Kužimo Svijet? je svaki tjedan sjesti s nekom osobom iz javnog života te u otprilike 90 minuta popričati o Osijeku, stanju u društvu, državi te, ako je ikako moguće, ponuditi prijedloge kako nešto promijeniti i poboljšati.