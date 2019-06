uznemirujuće snimke

Ne postoji opravdana sumnja da spomenuti pravni subjekt obavlja ispuštanje gnojovke u spornu lagunu, nego je za pretpostaviti da to obavlja lokalno stanovništvo.

Kako izvještava Dnevnik.hr , eko katastrofa prijetila je Baranji, no činio se da je, barem za sada, ipak izbjegnuta.Naime,objavljene u popularnojukazuju nau srcu Baranje u oblikusumnjive smrdljive i tamne tekućine, najvjerojatnije. Tisuće kubikaizlijevale su se po plodnim baranjskim ravnicama.Uznemirujuća snimka koja pokazuje ispumpavanje goleme količine smrdljive i tamne tekućine krozkoja dolazi iz pravca svinjogojske farme u mjestupokraj Darde nastala je zimus.Svinjogojska farma u mjestu Uglješ u vlasništvu jei mnogi lokalni dužnosnici upirali su prstom upravo u tajda tu jamu koristi za odlaganje svoga otpada jer u lagunama je snimljeno na desetke tisuća kubika koječega, među ostalim i ostaci namještaja, raspadnutih životinja uz nesnošljiv smrad.Podnesen je i zahtjevkoji je, obzirom da živimo u Hrvatskoj a ne u nekoj civiliziranoj zemlji, samo slegnuo ramenima i izjavio: „Tek nakon što je u Provjerenom objavljena snimka svi su sese iznašlo rješenje. Nakon provedene inspekcije naređeno je da vlasnik zemlje, dakle Belje, sve ogradi i stavi poda s općinom i počisti., načelnik općine Darda koji je za cijeli problem znao, zadovoljan je razvojom situacije. Tvrdi da su od Hrvatskih voda dobili, potpisan je ugovor i ishođena građevinska dozvola zau blizini željezničke pruge, na prijelazu iz Darde u mjesto Mece. Izvođač radova radi i za nekih sedam, osam dana bit će napravljena sabirna jama gdje će ljudi koji su, moći doći i zbrinuti to onako kako treba.Provjereno je provjerilo i to da građevinska dozvola za kolektor koji se ovih dana užurbano radi datira još iz 2017. no tek sada, nakon emitiranja spornog priloga, pronašao se novac za izgradnju.Čini se kako jekoja je mogla desetkovati biljni i životinjski svijet u Baranji. Međutim, krivci(vjerojatno ih štite članske iskaznice zna se koje stranke) i čini se da će sve ostati na onoj staroj narodnoj: „Pojeo vuk magare“.