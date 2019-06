Svjetskog dana izbjeglica

HDLU Osijek

Create the Change

Grad Osijek, Udruga Breza, Crveni Križ Osijek, Dom za odgoj mladeži Osijek i Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek

Marka Mrkonjića

Ciril Jazbec, Matic Zorman, Boštjan Pucelj i Matej Povše

priznanja i nagrade

Mario Romoda

Povodomu utorak se u prostorima(Galerija Kazamat), održalo otvorenje multimedijalne izložbe "". Izložba je to koju su zajedničkim snagama organiziraliNa izložbi su bili postavljeni brojni radovi i instalacije kao što su: "Djeca na balkanskoj ruti",; Instalacija iz programa Službe traženja Crvenog križa; „Obnavljanje obiteljskih veza“, Start the Change - Film "Dvije, tri o Twani"; Balkan Trails exhibition (– SLO); Photovoice - izložba fotografija INTEGRA projekta, te Inspirativne prakse integracije.Osim spomenutih radova, na otvorenju izložbe Udruga Breza dodijelila jemladim umjetnicima koji su sudjelovali u Create the Change likovnom natječaju, a glavnu nagradu odnio jesa svojim radom „Oni koji opstaju“.