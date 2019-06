mađarskih turista

Slavoniji i Baranji

turističke destinacije

bogatu turističku ponudu, prirodnu i kulturnu baštinu

enogastronomiju

klastera Slavonija

Ivana Jurić

Ivana Herceg

Ivan Gugan

Drago Horvat

Virtualna šetnja Slavonijom

Slavonija za svakoga

Renata Forjan

Maja Jurlina

Igor Marač

Ivan Bogović

Mirela Hutinec

prezentaciju i zanimljivi panel

mirisima i okusima

Od graševine do frankovke

Zoltana Gyorffya

Jókai tér

predstavile turističku ponudu

Tekst i foto: TZ OBŽ

Potaknuti sve većim brojem, a s ciljem predstavljanja Slavonije kaokoja nuditeistočne Hrvatske, u srijedu, 19. lipnja 2019. godine, se u organizacijiodržala prezentacija u Hrvatskom domu koji se nalazi u samom srcu Pečuha.Pozdravne govore održali su, direktorica Turističke zajednice Osječko - baranjske županije;, direktorica ureda Hrvatske turističke zajednice u Mađarskoj;, predsjednik Hrvatske državne samouprave u Mađarskoj i, generalni konzul Republike Hrvatske u Pečuhu, koji su prisutnima poželjeli dobrodošlicu te time otvorili program prezentacije Slavonije u Pečuhu.Sudionicima je predstavljena „“, nakon čega je uslijedila panel rasprava na temu „“. Sudionici panela bili su, Park prirode Kopački rit, Baranja,, UNESCO Geopark Papuk;, Luks Bike Adventure, Požega;, Eko-etno salaš Savus, Slavonski Brod i, Muzej vučedolske kulture Vukovar.KrozSlavonija se kao klaster po prvi puta predstavila u Pečuhu, uz domaćinstvo Hrvatske državne samouprave u Mađarskoj, te je prezentirana kao područje dodira različitih kultura koji su tijekom povijesti ostavili vidljive tragove u arhitekturi, gastronomiji i običajima. Od ranih civilizacija do vojnih utvrda, dvoraca i veličanstvenih sakralnih objekata do bogate nošnje, zanimljivih manifestacija i restorana čija tradicionalna jela održavaju mirise i okuse prostora, Slavonija je idealna za odmor različitih dobnih skupina i afiniteta. Za sve koji uživaju u obilaženju vinskih podruma, ljubitelj su ukusne hrane po tradicionalnim receptima, u Slavoniji ćete pronaći brojne vinske rute, kvalitetne restorane i smještaj u autentičnom ambijentu obnovljenih sela. Nedirnuta priroda bogata šumama i vodama omogućila je razvoj lovnog i ribolovnog turizma te planinarenja. Ovo područje je posljednjih godina postala izuzetno atraktivna destinacija za cikloturizam, pješačenje i ostale oblike adrenalinskog turizma, a ne smijemo zaboraviti konjogojstvo i jahanje kao nezaobilazni dio tradicije.Upravo jeSlavonije zaokružena ova priča kroz vođenu vinsku degustaciju slavonskih vina „“, pod vodstvomDrugi dio programa se nastavio u poslijepodnevnim satima trgu „“ gdje su Turističke zajednice klastera Slavonija: Osječko – baranjska, Brodsko – posavska, Požeško – slavonska, Virovitičko – podravska i Vukovarsko – srijemska sukladno dogovorenim zajedničkim aktivnostimaklastera mađarskom tržištu. Posjetiteljima su predstavljene slavonske turističke regije čiji su predstavnici dijelili promotivne materijale na zanimljivo uređenim štandovima, postavljenim na romantičnom trgu „Jókai tér“. Prirodna ljepota UNESCO Geoparka Papuk i močvare Kopački rit, mistika Vučedola – izvora indoeuropske civilizacije, šetnja slavonskim tvrđavama i dvorcima, vožnja dravskim, savskim i dunavskim obalama samo je dio ponude koja se prezentirala tog dana. Izlagači su se zaigrali s mirisima i okusima Slavonije kroz uparivanje poznatog slavonskog kulena s Iločkim tramincem, kutjevačkom graševinom, erdutskim roseom i baranjskim crvenim vinom, a sve to uz tradicionalne šokačke gajde, ali i moderne zvukove osječkog DJ-a, koji su zabavljali prisutne.