Estonija i Finska

elektroničkim putem

zdravstvene podatke

razmjene zdravstvenih podataka

nacionalne usluge eZdravlja

pospješiti

330.000 osoba

zdravstveno osiguranje

osobno ili posredstvom rodbine i znanaca

prijavljuju svakog mjeseca

Austriju, Njemačku ili Irsku

bitno skuplje

kontrolirati trudnoću, popraviti zube, po lijekove ili fizikalnu terapiju

4.149.419

31.12.2017

4.105.493

44.000 osoba

protiv takve prakse

štetu osiguranika

MUP-a i Porezne uprave

eliminirati

nemaju pravo

plaćala država

Njemačkoj i Italiji

moraju biti

A kako će to sve funkcionirati uskoro

dohvat njegovih recepata

punu cijenu lijeka

Tekst: Osijek031.com

Foto: Ilustracija

prve su države s kojima će Hrvatskarazmjenjivati, od e-recepta pa nadalje. Naime, Hrvatska se prošlog tjedna pridružila elektroničkom sustavu(Health Digital Service Infrastructure ili eHDSI) koji međusobno povezujei osigurava kontinuitet njege za građane Europe neovisno o tome u kojoj se zemlji nalaze, piše Novi list Osim što će pomoći u pružanju zdravstvenih usluga, elektronička razmjena trebala biotkrivanje hrvatskih građana koji su se iselili proteklih godina, a i dalje su osigurani preko HZZO-a.Prema nekim procjenama, čakkoje su se iselile iz Hrvatske zadržalo jena koje ostvaruju pravo preko HZZO-a, a koriste ga. Po tvrdnjama liječnika, čak dvije trećine građana koji su otišli raditi u inozemstvo i dalje koriste hrvatsko zdravstveno osiguranje, prijatelji i rođaci ihna Zavodu za zapošljavanje i podižu im lijekove koje potom šalju autobusom uBudući da je zdravstveno osiguranje u spomenutim državamanego u Hrvatskoj, naši se iseljenici tu vraćajuBroj osiguranika HZZO-a početkom svibnja ove godine bio je, dok procjena Državnog zavoda za statistiku na dan. govori ostanovnika u Hrvatskoj. Dakle, i bez sive zone onih koji se nisu odjavili prije odlaska, službene institucije bilježe višak osiguranika odU HZZO-u se, jer ona ide nakoji rade u Hrvatskoj i uplaćuju zdravstveni doprinos, bore na dvije razine, preko, a elektroničko umrežavanje sa zdravstvenim sustavima drugih europskih država treći je mehanizam kontrole. Potpisan je sporazum s MUP-om i još se mora riješiti informatička strana da bi to profunkcioniralo. Slijede pregovori s Poreznom upravom da se vidi gdje pojedini osiguranik plaća porez i da na temelju toga HZZO dobije uvid u njegovo mjesto boravka.U HZZO-u smatraju kako će se na ovaj načinone kojina hrvatsko zdravstveno osiguranje. Mnogi su se među njima ovdje vodili kao nezaposleni, što znači da im je dopunsko osiguranje, i to će svakako biti rasterećenje za zdravstveni budžet. U solidarnom sustavu kakav imamo, nije fer da osobe koje žive vani na račun hrvatskih osiguranika koriste zdravstvene usluge, iako ne uplaćuju zdravstveni doprinos.Inače, unaši iseljenicizdravstveno osigurani, no to ne znači da tamo idu doktoru jer je participacija u zdravstvenim uslugama tamo daleko veća nego kod kuće. Jeftinije im je obaviti ono što trebaju kad dođu u Hrvatsku. Jedino Irska nema obvezu zdravstvenog osiguranja, no onaj tko dođe tamo raditi, mora prijaviti boravak.? Prije nego mu ljekarnik u drugoj državi izda lijek na e-recept, tražit će od pacijenta dozvolu za, a kad je dobije, pacijent će platitii tražiti povrat novca od svog osiguravatelja u zemlji gdje je izdan recept.