Tekst i foto: AK Slavonija Žito

održano je 15. i 16. lipnja 2019. u Splitu.Članovi Atletskog kluba Slavonija-Žito osvojili su čak, najviše od svih klubova na natjecanju! Osječanima je pripalo. Ipak, na ljestvici osvojenih medalja AK Slavonija-Žito je bio treći najuspješniji klub budući da su zagrebački Agram (10+7+5) i splitski ASK (10+6+4) prikupili jednu zlatnu medalju više.U konkurenciji starijih kadeta posebno se istaknuos 5 medalja. Bio je član zlatnih štafeta 4x100m (46,28 ) i 4x300m (2:33,30), obje u sastavu, dok je pojedinačno stigao do srebra na 100m (11,76) i 300m (37,11) te bronce na 60m (7,48 ).je zlatima iz štafete pridodao bronce na 100m (11,94) i u skoku u dalj (6,01m), abroncu na 300m (37,40).U skoku s motkom pobjedu je odnio(3,30m) dok je drugi bio(2,60m).popeo se na treću stepenicu postolja u bacanju kladiva (33,60m).I naše starije kadetkinje su bile uspješne u štafetama.pobijedile su na 4x300m (2:48,17) te bile druge na 4x100m (49,93).je još osvojila i 2. mjesto na 300m prepone (47,11), a3. mjesto na 100m prepone (15,33) i u skoku u dalj (5,51m).je bila brončana u skoku s motkom (2,50m).U mlađekadetskoj konkurenciji najuspješniji naš pojedinac bio je. I on se, kao i Franko Salaj, pet puta penjao na postolje. Pobijedio je u skoku u vis (1,60m), drugi je bio na 200m (26,36), a treći na 200m prepone (29,47). Osim toga, bio je i član zlatne štafete 4x200m (1:53,58 ) i srebrne štafete 4x60m (32,40), obje u sastavuje osvojio naslov mlađekadetskog prvaka Hrvatske u bacanju vortexa (62,62m).Kod mlađih kadetkinja sjajna je bilapobijedivši u dvije sprinterske discipline – na 60m (7,97) i na 200m (26,60).