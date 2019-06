Osijeku

se nastavlja projekt razvoja sustavate su tim povodom zamjenik gradonačelnikai direktor Unikomadanas predstaviliza odvojeno prikupljanje staklene i metalne ambalaže.Nove kante su najprije podijeljene stanovnicima zgrada na, a uskoro će ih imati svaka zgrada kolektivnog stanovanja na području Osijeka. Ukupno se planira nabavitiza prikupljanje stakla iza prikupljanje metala vrijednosti okoTime je postignut jedan od osnovnih ciljeva u, a to je odvajanje iskoristivog otpada na mjestu njegova nastanka - na samom kućnom pragu.Odvojeno prikupljeni otpad odvozit će se. Svaka zgrada, zajedno s novim kantama, dobit će' kojim se dokazuje da se u konkretnom objektu odvaja. Ovakvim načinom odvajanja Osijek dostiže najvišu europsku razinu primarne selekcije.Zamjenik gradonačelnika Piližota podsjetio je kako će do kraja ove godine sve zgrade kolektivnog stanovanja imati šest kanti:Piližota je istaknuo kako se razvojem ovakvog sustava približavamos ciljem smanjenja količine mješovitog otpada u kolektivnom stanovanju, ali i to što će povećanjem ovakvog razvrstavanja predstavnici stanara imati priliku smanjiti miješani otpad te razdužiti kante koje ne koriste, što znači i smanjeni račun, kako zgradama, tako i pojedinačno svim stanarima.Do kraja godine građani će dobiti i kante za biorazgradivi otpad te posude za plastiku koje će zamijeniti žute vrećice koje imaju korisnici u individualnom stanovanju. „“, izjavio je direktor Unikoma Vić.Svijest građana presudna je u provođenju ovakvog projekta, a u Osijeku je suradnja i komunikacija, od djece u vrtićima i školama sve do gradskih četvrti i mjesnih odbora, podignuta na višu razinu. Početkom nove školske godine tako započinje program edukacije kroz škole i vrtiće, informiranje sugrađana u individualnom i kolektivnom stanovanju te jednim dijelom i pravnih osoba koje su važan čimbenik nastanka otpada u Osijeku. „“, zaključio je Piližota.