Tekst: Osijek031.com

Foto: h-alter.org

danas započinje s izradom svoje prve bušotine u Hrvatskoj -u Vukovarsko-srijemskoj županiji.Bušotinski radni prostor je. Lociranju bušotine prethodila jedostupnihna temelju čega su definiranina bušotini Cerić-1. Izrada bušotine trajat će tridesetak dana kad bi se mogli znati i prvi rezultati.Kompanija u isto vrijeme počinje i s izradom svoje druge bušotine Berak-1 koja se također nalazi u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Trenutno je u pripremi bušotinski radni prostor te će nakon što završi izrada bušotine Cerić-1 početi izrada bušotine Berak-1. Cilj bušotine Berak-1 je ispitati postojanje plinskog ležišta.Obje bušotine rezultat sute su dio radnog programa na koji se kanadska tvrtka obvezala temeljem ugovora o istraživanju i podjelikoji je potpisan s Vladom Republike Hrvatske u lipnju 2016. godine kako bi se zaustavio trend pada plinskih rezervi koji može u budućnosti dovesti Hrvatsku do potpune ovisnosti o uvozu plina.Osim postojećih, u tijeku je natječaj za novih šest istražnih blokova na području Panonskog bazena koji se zatvara 28. lipnja.Međutim, nisu svi sretni ovakvom odlukom. Kako izvještava portal h-alter.org , Vermilion mnoga svoja istraživanja i eksploataciju provodi ui drugim ležištima i to metodom hidrauličkog frakturiranja, skraćenog naziva fraking. Fraking je kontroverzan proces koji koristi ogromne količine vode, zagađuje vodonosnike i sustav opskrbe pitkom vodom. Pored toga, fraking inducira potrese, uzrokujeOd 2016. godine otvorena suza hrvatsko kopno, tj. pozivi svjetskim naftnim kompanijama da dođu u Hrvatsku kako bi mogli istraživati i eksploatirati za naknadu od 400 kuna po kilometru kvadratnom godišnje. Bez zakonske obveze da sirovinu prodaju na hrvatskom tržištu, što znači: ispumpati sirovinu, trajno zagaditi okoliš, izvesti sirovinu, platiti naknadu neusporedivu s posljedicama zagađenja i nakonnapustiti područje prema volji.Rezultati prvog nadmetanja otkrili su dadobivaju blokove u Istočnoj Hrvatskoj. Krajem prošle godine otvoreno je drugo nadmetanje, za sjeverozapadnu Hrvatsku, a rezultati o odabiru kompanija trebali bi biti objavljeni ovog mjeseca. U siječnju ove godine je i područjeponuđeno u koncesije, u trećem krugu nadmetanja. U rujnu, nakon objave rezultata za dodjelu Dinarida, čitava će Hrvatska biti pod koncesijama za istraživanje i eksploataciju nafte i plina, izuzev Istre i otoka.Budu li se i dalje radila istraživanja i eksploatacije konvencionalnim i/ili nekonvencionalnim metodama,zdravog vodonosnika regije je. Krški vodonosnik koji se proteže od Slovenije preko Hrvatske, Bosne, dijela Srbije, Crne Gore, Albanije i dijela sjeverne Grčke jedan je od ključnih dijelova našeg okoliša, njime se opskrbljuje puno više ljudi no što na njemu živi, tako da nije samo okoliš i zdravlje zajednica navedenih zemalja ugroženo, upozorava h-alter.org