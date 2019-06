EXPLORE CRO – SRB -"Extraordinary Pleasure of Our Region Common gastro, eco and recreation routes of Croatia and Serbia

Tekst i foto: Jesenka Ricl

Međunarodni projekt pod nazivom „" nastao je suradnjom. Projekt se provodi na pHrvatske i Srbije. U Hrvatskoj aktivnosti se provode u, dok se u Srbiji aktivnosti provode na područjutočnijekojemu pripada 7 općina.Cilj projekta jena području prekograničnog pojasa. Partneri i pružatelji turističke ponude su svjesni da se rame uz rame uzbore za isto tržište i da supotrebni ne bi li sepronašle na karti međunarodnih turističkih destinacija. Ovim projektom utječe se na unapređenje vještina i kompetencija pružatelja usluga ali i unapređenje procesa upravljanja turističkom ponudom stvaranjem zajedničke turističke ponude proizvoda. Članovima klastera omogućena jeproizvoda i usluga, umrežavanje i učenje putem novouspostavljene e-klaster platforme dok jeproći kroz šest edukacija što će pridonijeti izvrsnosti ponude.Rezultati projektnih aktivnosti su između ostalih, na temelju kojih je tiskana promotivna karta na kojoj se nalazi ukupno 60 destinacija koje su kvalitetom, izvornošću i originalnošću ponude turističke ponudekriterije specifične za tematske rute.U svibnju 2019. godine, organizacijom dva turistička aranžmana, dvije putničke skupine testirale su turističku ponudu, a nakon što je izvedena evaluacija ruta i istraženo zadovoljstvo putnika obiju grupa definirane su smjernice za unapređenje turističke ponude i konkurentnosti Istočne Slavonije i Sjeverne Bačke.Utvrđeno je da se putničke agencije i pružatelji turističke ponude moraju usmjeriti prema. Također, brojni su ispitanici ukazali na potrebu da se u posigura dovoljno vremena za druženje putnika s lokalnim stanovništvom jer putnici žele saznati više o. Putovanje na turističku destinaciju nepotpun je doživljaj ako na povratku u mjesto prebivališta putnici sebi osobno ili svojim bližnjima ne daruju autentične i unikatne suvenire koji osim što su dokaz posjećene destinacije oni ujedno „“ o domaćinu ili kulturno prirodnim posebnostima destinacije. Ipak, još uvijek ne postoji dovoljan broj diferenciranih i kvalitetnih suvenira koji predstavljaju izvornu tradicijsku baštinu prekograničnog pojasa ili urbani identitet gradova poput. Naposljetku, zar ne bi bilo izvanredno kada bi se u samoposlugama osim uobičajenog robnog asortimana mogli kupiti i proizvodi lokalnih proizvođača poputU srpnju 2019. godine, u Subotici će biti održana završna konferencija na kojoj će projektni partneri prikazati zaključak projektnih aktivnosti.Projekt "EXPLORE CRO-SRB" je financiran iz Interreg IPA program prekogranične suradnja Hrvatska-Srbija 2014.-2020.Ukupna vrijednost projekta je 368.110,98 €, a 312.894,32 € je odobrenih bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj i IPA II.