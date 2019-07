subotu 6. srpnja 2019.

Belišća

3. Bistrigin – Prvenstvo Panonije u piciginu

Beach Party

, od 14 sati, na pješčanoj dravskoj plaži poredodigrat će sečime se uzotvara sezona kupanja na poznatoj Bistrinačkoj plaži.Visok vodostaj Drave do sada nije pružao kupačima iz Valpovštine mogućnost osvježenja u najbržoj kontinentalnoj rijeci, no konačno se plaža pojavila! Bistrinačka plaža, jedna od najpoznatijih dravskih pješčanih plaža, otvara vrata svojim posjetiteljima u subotu 6. srpnja i to u velikom stilu – partijom dobrog Bistrigina! Natjecateljske ekipe trebaju brojati 5 igrača, kotizacija po ekipi iznosi 50kn, a organizatori su osigurali vrijedne nagrade. Suci će i ove godine ocjenjivati tri kategorije kroz deset minuta igre: atraktivnost, tehniku i izdržljivost. Naslov brani domaća ekipa Piciganci iz Bistrinaca, pobjedivši prošle godine ekipu koja je došla čak iz Dalmacije i nije krila iznenađenje ljepotama dravskih plaža.Dok se u plićaku budu vodile borbe između bistriginaških ekipa, na obali će biti organiziran Karabatak Beach Party kojeg će moderirati poznati osječki DJ UMBO. Lagana disco čagica uz summer hitove posjetiteljima će pružiti dojam kako se nalaze na Zrću ili Hvaru stoga svi ljubitelji ovakvog plažnog uživanja neka dođu na plažu u Bistrincima! Hrane i pića neće nedostajati tako da će se moći probati lokalne delicije kao što su Karašnicla, Karaviršla, ali i razne vrste Karabatkova.