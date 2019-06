poslovno-sportsko događanje

1000 trkača

Jurica Barać

[Foto: Antonela Martinčević, Dora Suk][12.6.2019., Promenada]

Tekst: Radio Osijek

Najava:

Vodećeu Hrvatskoj ove je godine u Osijeku privuklo čakiz 89 tvrtki, 350 više u odnosu na prošlu godinu. U pitanju je najveća utrka do sada u kojoj su svi sudionici na neki način pobjednici, već samim sudjelovanjem ističe organizator. Utrka je održana na osječkoj Promenadi trasom: VK Iktus - pješački most – lijeva obala duž promenade - okret na kraju šumice - nastavak do Copacabane -cestovni most (Most Franje Tuđmana, u standardnoj dužini od pet kilometara.Osječko izdanje treća je stanica B2 Run utrke u Hrvatskoj. Nešto ranije trčalo se u Splitu i Rijeci, dok će se posljednja održati u Zagrebu.REZULTATI:Pojedinačno:1. Matija Crnković, Maraton klub Hrvatski sokol2. Marin Koceic, Ericsson Nikola Tesla3. Filip Grgurić, Escape d.o.o.1. Silvija Šimunović, Atlantic grupa d.d.2. Aleksandra Mlađenović, Pet Minuta d.o.o.3. Mirela Kristek, Ugostiteljsko-turistički škola OsijekEkipno, tvrtke:Mala ( manje od 50 zaposlenih)1. Hidroing d.o.o.2. Odvjetničko društvo Zec I partneri d.o.o.3. Escape d.o.o.Srednja (od 50 do 250 zaposlenih)1. Končar aparati I postrojenja d.d.2. Cadenas d.o.o.3. Energos d.o.oVelika (više od 251 zaposlenih)1. HEP2. Ericsson Nikola Tesla3. Elegrad d.o.o.Udruga1. Maraton klub Hrvatski sokol2. SRK Run4funObrt1. La Rosa2. Marin Media3. Audio Pro Artist