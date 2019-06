Park prirode Kopački rit

USKOK je, na temelju kaznene prijave PNUSKOK-a, donio rješenje o provođenju istrage protiv 11 hrvatskih državljana ( 1967., 1969., 1967., 1967., 1971., 1955., 1954., 1987., 1990., 1984., 1951. ) zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela primanja i davanja mita, zlouporabe položaja i ovlasti, trgovanja utjecajem, poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti te poticanja na trgovanje utjecajem .



Osnovano se sumnja da je I. okr., kao policijski službenik granične policije Beli Manastir , 8. siječnja 2019., u Branjin Vrhu i Kneževim Vinogradima , na traženje VI. okr., nakon što su policijski službenici otkrili da VI. okr. u osobnom automobilu prevozi odstrijeljenu divljač bez dokumentacije propisane odredbama Zakona o lovstvu, poduzeo više radnji s ciljem da VI. okr. ne bude prekršajno sankcioniran. Tako je I. okr., sukladno traženju VI. okr., od VII. okr., lovnika u lovačkom društvu iz Kneževih Vinograda, zatražio da za VI. okr. naknadno sačini dokumentaciju za lov, što je on i učinio.



Potom je I. okr., koristeći autoritet i ugled policijskog službenika, od VIII. i IX. okr. policijskih službenika PP Beli Manastir zatražio da evidentiraju da je VI. okr. prilikom zaustavljanja posjedovao urednu dokumentaciju za lov, što su oni i učinili iako su bili svjesni da je VI. okr. prekršio odredbe Zakona o lovstvu.



Nadalje, I. okr. je 21. veljače 2019., na graničnom prijelazu Batina , sukladno prethodnom dogovoru i na traženje II. okr., u namjeri da mu pogoduje i omogući uvoz ribarske opreme za potrebe jednog obrta bez carinske kontrole, koristeći autoritet i ugled policijskog službenika, pokušao uvjeriti carinske službenike da II. okr. nije prekršio propise i da protiv njega ne trebaju pokrenuti prekršajni postupak, u čemu nije uspio te su carinski službenici protiv II. okr. izdali prekršajni nalog. Isto tako I. okr. je 14. i 15. ožujka. 2019., na traženje II. okr., u namjeri da mu pogoduje nakon što ga je policija zatekla u krivolovu, nazvao policijskog službenika PP Beli Manastir i uvjeravao ga da II. okr. ima urednu dokumentaciju za ribolov i da nije počinio prekršaj, nakon čega protiv II. okr. nije pokrenut prekršajni postupak.



Nadalje, I. okr. je 2. svibnja 2019., na traženje XI. okr., u namjeri da mu omogući nesmetani ribolov i izbjegavanje policijske granične kontrole , pribavio podatke o policijskim službenicima koji su se nalazili u kontroli na službenom plovilu te ih je, iako je riječ o ograničenim podacima, dojavio XI. okrivljenom. Osim navedenog, II. okr. je, od studenoga 2018. godine do 17. travnja 2019., u Bilju i Osijeku, u cilju da osigura postupanje inspekcijskih službi u svoju korist, III. okr. višem ribarskom inspektoru Ministarstva poljoprivrede, na njegovo traženje, u više navrata predao veće količine raznih vrsta roba i za njega obavio tražene usluge, a on zauzvrat protiv II. okr. nije pokrenuo prekršajni postupak.



Isto tako III. okr. je 13. veljače 2019., u Osijeku, od jednog višeg ribarskog inspektora zatražio da, iako svjestan da u slučaju jednog ribara postoji sumnja na nepravilnosti u poslovanju i počinjenje prekršaja, obustavi inspekcijsko postupanje u odnosu na tog ribara.



Osim navedenog, IV. okr. je, kao ravnatelj javne ustanove Park prirode Kopački rit , od 23. siječnja do 18. ožujka 2019., u Kopačevu, tijekom provedbe javnog natječaja za radno mjesto čuvara prirode, na traženje V. okr., u namjeri da mu omogući ostvarivanje najboljeg rezultata na pisanom testiranju i zapošljavanje, V. okr. omogućio uvid u primjerak pisanih testova prije pisanog testiranja te je potom njegov pisani test ocijenio najvišom ocjenom i nakon toga potpisao odluku Povjerenstva za provedbu javnog natječaja prema kojoj je V. okr. ostvario najbolji rezultat.



Nakon što je navedenu odluku prihvatilo Upravno vijeće, IV. okr. je s V. okr. sklopio ugovor o radu.



Nadalje, IV. okr. je, od 23. ožujka do 1. svibnja 2019., u Kopačevu i Fažani , koristeći okolnosti da kao ravnatelj Parka prirode Kopački rit ostvaruje dobre poslovne i osobne odnose s X. okr. ravnateljem javne ustanove Nacionalni park Brijuni, od X. okr. zatražio da bez provođenja javnog natječaja zaposli njegovog nećaka, što je X. okr., protivno odredbama Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama i Pravilnika o radu javne ustanove Nacionalni park Brijuni, i učinio.



USKOK je sucu istrage Županijskog suda u Osijeku predložio određivanje istražnog zatvora protiv trojice okrivljenika

posljednjih je mjeseci bio u žiži medija uglavnom zbogu poslovanju, no nad tu se priču o uspjehu sada nadvilaNaime, USKOK je pokrenuo, a među uhićenima je i ravnatelj, stoji u priopćenju USKOK-a objavljenom na stranicama DORH-a kojega prenosimo u cijelosti:", stoji u priopćenju DORH-a.