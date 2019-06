debelo zakoračili

14. lipnja 2019.

Tekst: Osijek031.com

Foto: Športski objekti/Arhiv

Već smou mjesec lipanj, a još nije bilo nikakvih informacija o početkuna najpopularnijem osječkom kupalištu –Razlog je jasan: neuobičajenoi velika količina oborina što je rezultiralo visokim vodostajem rijeke Drave.Ipak, kako smo doznali odiz tvrtke Športski objekti, planirano otvorenje rekreacijskog centra Copacabane je, no to ovisi o vremenskim prilikama te vodostaju rijeke Drave.Kao i svake godine, radilo se punom parom kako bi se obnovili sadržaji pred početak ovogodišnje kupališne sezone. Na kupalištu je obavljen redovni remont filternice, izmijenjene su oštećene pločice u olimpijskom bazenu uslijed zime, sanirana oštećenja bazena, bazeni su prebojani, trava je pokošena i dr.Djeca do 7 godina - besplatnoPojedinačna dnevna ulaznica za djecu od 8 do 16 godina - 5,00 knPojedinačna dnevna ulaznica za odrasle - 8,00 knPojedinačna dnevna ulaznica za invalide uz predočenje članske iskaznice -3,00 kn.Radno vrijeme Copacabane također ostaje isto: svaki dan, osim u slučajuInače, kako smo već pisali , u tijeku je i projektuz sam sportsko-rekreacijski centar Copacabana. Projektom je predviđeno uređenjena kojoj jedva seta solarnih tuševa s po pet mjesta za tuširanje, instalacija pet solarnih klupa, tri seta kabina za presvlačenje s po dvije kabine na kojima će biti montirani solarni paneli za punjenje elektroničkih uređaja, jedno solarno drvo/punjač za elektroničke uređaje s besplatnim pristupom za internet. Postojeća javna rasvjeta bit će zamijenjena LED rasvjetom na 20 rasvjetnih tijela.