Nikada teže

nesnosne vrućine

KOP Retfala

Matusina/Dugandžić

Lucije Mandić

jedne pobjede

KOP Čakovec

KOP Žal Banjole

Miu Erlić, Margaretu Antunović, Helenu Bošnjak, Ćendresu Vezaj, Kristinu Bertić, Petru Mrak i Ingu Rukovanjski

Bilo je dosta dobrih utakmica, a pošto nismo bili kompletni iskoristili smo ovo prvenstvo da isprobamo kombinacije parova za prvenstva Hrvatske u mlađim dobnim kategorijama. I kompletni bi računali na eventualne pobjede protiv Jaruna, Opatije ili Čakovca, no i s ovim igrama možemo biti zadovoljni. Kako to inače i biva, najbolje su djevojke igrale protiv najboljih, a to su bili KOP Siget i KOP Split, no tu se nije moglo na kraju i vaditi

Sari Radanović, Valentini Vrbanc, Mirni i Luni Bečić

Ema Prenc, Ivana Ovčina, Marija Žmire, Erika Drviš

Tekst i foto; KRG OSIJEK - AOK OSIJEK

nije bilo igrati 1. ligu odbojke na pijesku za seniorke zbogna terenima zagrebačkog KOP Jarun.Mlade igračiceiz Osijeka očekivano su bile u podređenom položaju jer su nastupile bez najboljeg hrvatskog para do 18 godina starostikoje su imale krizmu, a iznenada su ostale i bezkoja nije igrala zbog bolesti.No, uspjele su doći dou prvom dijelu prvenstva tako da iako posljednje na tablici ostavljena je mogućnost popravka u drugom dijelu prvenstva kada budu kompletnije. No, ostaje i žal zbog nesretno izgubljene utakmice protivgdje su oba para izgubila, što bi se reklo produžecima, s 2:1. Blizu pobjede su Osječanke bile i u utakmici protiviz Pule. No, svaka pohvala zakoje su iako uglavnom kadetkinje i juniorke uspješno su se nosile sa znatno iskusnijim protivnicima., rekao je trener Damir RukovanjskiNa 1.ligi ovaj vikend za svoje klubove su nastupale najbolje hrvatske odbojkašice. Tako da su se djevojke iz KOP Retfale morale suprotstaviti i našim seniorskim reprezentativkama koje odlaze i na kvalifikacije za Olimpijske igre,, te već dobro znanim igračicama kao što sui drugima.Drugi dio prvenstva se igra u kolovozu i u tih sedam kola, dakako i s igračicama koje nisu mogle nastupiti u prvom dijelu, poprave položaj na tablici. KOP Retfala može igrati opušteno i s mlađim igračicama jer nema ni straha od ispadanja pošto nedostaje osma ekipa, a to je KOP Vrapče koji je odustao od natjecanja. Vodeći nakon prvih šest kola je KOP Siget ispred splitskog Žnjana.