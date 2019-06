Gradskoj i sveučilišnoj knjižnici Osijek

Portal Osijek031.com & GISKO

"Bez granica" autorice Jussi Adler-Olsen

"Osijek031 & GISKO mi poklanjaju knjigu: Bez granica!"

Novi su naslovi uoduvijek tražena "", a čitatelja unatoč negativnimu medijima, iz godine u godinu ima sve više.za pojedine naslove duža je nego za neke preglede u bolnici. Kako bi naši vjerni korici što prije dobili informaciju opristiglim u Knjižnicu,i ovoga je puta pripremio pregled. Tu je i nezaobilazna nagradna igra, a ovoga puta možete", odličan i pitakpunZa vrijeme uobičajenog jutarnjeg drijemeža u podrumu ravnateljstva policije u Kopenhagenu, šefa Sektora Q, Carla Morcka, nazove kolega iz policijske postaje na otoku Bornholmu. Kad shvati da mu ovaj pokušava uvaliti još jedan stari slučaj, Carl ga otpili. Riječ je o neobičnoj smrti lijepe sedamnaestogodišnjakinje koja je poginula tako što je odbačena na stablo prilikom prometne nesreće, a počinitelj nikada nije pronađen. Samo nekoliko sati poslije tog poziva dogodit će se tragedija na oproštajki dotičnog kolege te će se Carl i njegova ekipa ipak naći usred komplicirane istrage na Bornholmu. I dok se ondje novi leševi gomilaju, a stari slučaj i dugo skrivane tajne izlaze ne površinu, na otoku Ölandu u Švedskoj, poznatom po vjetrenjačama i megalitičkim spomenicima, jedna vješta i odlučna manipulatorica neće nikome dopustiti da joj stane na put… "" autorice Jussi Adler-Olsen krimić je koji se teškom mukom ispušta iz ruku.Nigerija, Afrika, dvijetisućite godine. Chinonso Olisa zakleti je ljubitelj svega krilatog, ima svoju malu peradarsku farmu i živi skromno, ali mirno. Njegov se život okreće naglavce kada upozna Ndali, studenticu farmacije s kojom započinje ljubavnu vezu. Sve teče glatko dok se ne umiješa njezina obitelj koja postaje veliki kamen smutnje njihovoj ljubavi. U želji da zadrži Ndali i ispuni njihova visoka očekivanja, Chinonso se odvaži otići u Europu i školovati se. No kada stigne na toliko priželjkivani Cipar, ubrzo postaje lakom žrtvom tuđe zlobe i gramzivosti te vlastite naivnosti. Otvara se Pandorina kutija nezamislivih tragedija i Chinonso sve više čezne za životom koji je ostavio u Africi... "" gotovo je mitski tragično djelo o borbi sudbinom predodređenog pojedinca da ispuni svoje snove i obrani ljubav. Chigozie Obioma ispisao je djelo bogatim jezikom, natopljen afričkom kulturom, tradicijom i vjerovanjima.Laurie Bexter, mladi odvjetnik iz dobrostojeće obitelji, nakon što mu voljena djevojka Amy umre, zapada u depresiju i na koncu počne odlaziti na spiritističke seanse kako bi na bilo koji mogući način mogao još jednom čuti i vidjeti ženu koju je volio. Ulazak u svijet okultizma i magije otvara ga mračnim silama koje potpuno ovladaju njegovim životom uništavajući njega osobno, njegove odnose i njegovu karijeru. Mogu li ga ljubav i vjera onih koji ga okružuju spasiti i vratiti mu duhovnu bistrinu i slobodu? U romanu smještenu u svijet engleske aristokracije s početkom 20. stoljeća, stilski iznimno lijepo napisanu, Robert H. Benson, u napetoj radnji romana "", majstorski je opisao mnoge i danas aktualne teme: zanimanje za istočnjačke filozofije, ezoterizam, spiritizam i magiju u svim njezinim oblicima te proročanski navijestio bujanje new age religioznosti.One se nazivaju Svibanjskim majkama, jer su skupina mama koje su svoje bebe rodile tijekom istoga mjeseca. Dvaput tjedno sastaju se u bruklinskom Prospect Parku zbog podrške i druženja. Kad odu zajedno na piće u hipsterski bar u svome kvartu, žele samo mali, veseli prekid dnevne rutine. Ali te vruće noći na Dan neovisnosti, 4. srpnja, nešto je strašno pošlo po zlu: jedna od beba nestala je iz kolijevke. Winnie, samohrana majka, zapravo nije željela ostaviti svoju sedam tjedana staru bebu s dadiljom, ali nagovorile su je prijateljice, Svibanjske majke. A sada ga nema. Ono što slijedi je bjesomučna potraga za Midom, tijekom koje će se razotkriti tajne, brakovi staviti na kušnju, a neka prijateljstva zauvijek prestati. Od samog početka, roman Aimee Molloy razlikuje se od brojnih iz svoga žanra po svom ženski orijentiranom narativu. Umjesto na tajne koje postoje između muža i žene, Molloy svoj triler "" uspostavlja fokusirajući se na živote četiriju vrlo različitih žena…Svaki put kada bi sklopila oči, Gwen bi ga vidjela u svojim noćnim morama. Ali sada su joj oči otvorene, a on ne odlazi. Gwen Proctor uspjela je spasiti djecu od bivšega supruga, serijskog ubojice Melvina Royala i družine njegovih suučesnika psihopata. Ali rat se nastavlja nakon Melvinova bijega iz zatvora i primitka zastrašujuće poruke: Sada više nigdje nisi sigurna. Utočište na jezeru Stillhouse postaje zamka. Gwen ostavlja svoju djecu pod zaštitom i nadzorom dobro naoružana susjeda, pa uz pomoć Sama Cadea, brata jedne od Melvinovih žrtava, kreće u lov. Naučila je to od jednoga od najbolesnijih živih ubojica. Ali suočava se s nečim što nadilazi sva njezina strahovanja – s profinjenim okrutnim psihološkim igricama sračunatim da dovedu do njezina uništenja. Kako povjerenje maloga broja ljudi kojima je okružena počinje iščezavati, Gwen preostaje samo vjera u bijes i osvetu dok se približava svome plijenu.I sigurno kao svitanje, jedno od njih će umrijeti. "" Rachel Caine uzbudljiv je i do samog kraja neizvjestan triler.Kada prelijepa studentica kreativnog pisanja ušeće u knjižaru u kojoj radi Joe Goldberg, on poslije učini što i svatko, potraži njezino ime na internetu. Samo je jedna Guinevere Beck u New York Cityju. Ima javni profil na Facebooku i neprestano objavljuje na Twitteru, otkrivajući Joeu sve što treba znati. Beck za prijatelje, diplomantica Browna s adresom u Bank Streetu i večeras izlazi u bar u Brooklynu – savršeno mjesto za slučajan susret. Joe joj nevidljivo i opsesivno preuzima nadzor nad životom, orkestrirajući niz događaja kako bi se pobrinuo da Beck završi u njegovim širom raskriljenim rukama. Na putu od uhode do njezina dečka, Joe se preobražava u Beckinu viziju savršenog muškarca, istodobno kradomice uklanjajući sve prepreke koje im se nađu na putu. Kao zastrašujući uvid u našu podložnost uhođenju i manipulaciji, prvijenac "" Caroline Kepnes donosi britku priču o suvremenom, hiperumreženom dobu. Ti je neodoljivo pitak roman o nemilosrdnoj i stravičnoj prijevari.Roman "" Édouarda Louisa, popularnog francuskog angažiranog pisca koji u svojim javnim nastupima i manifestima oštro progovara o jačanju desnice i kritizira kapitalističke društvene odnose, govori o djetinjstvu i adolescenciji Eddyja Bellegueulea devedesetih i dvijetisućitih godina u francuskom selu gdje živi u sedmeročlanoj obitelji, nerijetko na rubu siromaštva. U autobiografskoj potki romana oslikava se svijet radničke klase u malome tvorničkom mjestu gdje se bijeda prikriva alkoholom, a emocije i egzistencijalni očaj nasiljem. U toj će se skučenoj i okrutnoj sredini dječak Eddy, koji zarana osjeća privlačnost prema vlastitome spolu, suočiti s ponižavanjem i zlostavljanjem u obitelji i školi. Napori dječaka da prihvati svoju različitost i prevlada gađenje prema samome sebi, nametnuto ponašanjem okoline koja ga stigmatizira od malih nogu, označit će i njegovu pobunu koja će mu dati snage za bijeg i prihvaćanje sebe.Jesen, 1943., dvadesetšestogodišnja Rosa Sauer nakon bombardiranja Berlina dolazi u Gross-Partsch k roditeljima svoga zaručnika koji se kao njemački vojnik bori na ruskom frontu. Ubrzo je s ostalim djevojkama pozvana u obližnje Hitlerovo tajno sklonište Vučji brlog. Zatvorene u blagovaonici pod budnim okom čuvara, s raskošnom hranom pred sobom, djevojke će triput dnevno kušati obroke spremljene za Hitlera i tako jamčiti da hrana nije otrovana. Dijeleći iskustvo straha pred mogućim nastupom brze smrti skrivene u svakom ukusnom zalogaju, među djevojkama se rađa prijateljstvo i savezništvo, ali i netrpeljivosti i nesuglasice. Kada se u Vučjem brlogu pojavi novi zapovjednik, sijući još veći teror među kušačicama, Rosa će se iznenada naći u vrtlogu emocija. Nadahnut svjedočanstvom Margot Wölk, roman "" suptilna je priča o ljudskoj prirodi i odnosima, koja propituje kako preživjeti a ne izgubiti ljudskost." Johna Grishama, uzbudljiva je potraga za kradljivcima i zanimljiv zaplet, no ovoga puta Grisham ih ne smješta u sudnicu nego u tajnovit svijet knjižara. USA Today Odvažna grupa kradljivaca izvela je pljačku neobičnog, ali neprocjenjivog blaga iz knjižnice Sveučilišta Princeton. Radi se o pet originalnih rukopisa romana slavnog američkog autora F. Scotta Fitzgeralda. Nakon prilično neuspješne policijske potrage, rukopisima se gubi svaki trag. Bruce Cable vlasnik je male, ali omiljene knjižare u pospanom gradiću Santa Rosa na otoku Camino kod Floride. U svojoj knjižari ugošćuje mnoge autore, priređuje druženja pisaca, te tako postaje pokretač književnih i umjetničkih događanja na otoku. No, ono što malo tko zna o Bruceu je da on najveći dio svojih prihoda zarađuje trgovanjem rijetkim i vrijednim knjigama i rukopisima.Mjesec je, bez sumnje, novo i uzbudljivo mjesto za život. Ne postoji kriminalno ni građansko pravo, već samo ugovorno i sve je, od braka i rastave pa do ubojstva, podložno pregovorima. Kultura Mjesečevih elita premrežena je (seksualnim) vezama koje ne pitaju za spol, a sve je začinjeno koktelima, dizajnerskim drogama i visokom modom isprintanom u 3D-u. No, Mjesec vas želi i ubiti. Svake sekunde u danu. Ne samo svojim negostoljubivim okolišem, iako je i on sam po sebi zastrašujuće i opasno mjesto za život. Račun za vodu, prostor, podatke i kisik svake sekunde raste, mjeri i naplaćuje svaki gutljaj i svaki san, svaku misao i udah. A možda se uz sve to nađete i usred sukoba vladajućih dinastija, poznatih pod nazivom Pet zmajeva. Morate se krvavo boriti kako biste se snašli u ovom gotovo feudalnom društvu. A to je upravo ono što je Adriana Corta i učinila… Trilogiju "" nazivaju jednom od najuzbudljivijih i najvažnijih znanstveno-fantastičkih serijala desetljeća i opisuju kao "Igru prijestolja u svemiru".Podmuklo najuren s mjesta umjetničkog direktora Festivala Makeshiweg uoči premijere Oluje koju upravo režira, Felix se povlači u zabačenu čatrlju, gdje liže rane i oplakuje izgubljenu kćer. A i osvetu snuje. Nakon dvanaest godina ukazuje mu se prilika, kazališni tečaj u obližnjem zatvoru. Ondje će Felix i njegovi glumci, zatvorske ptičice, napokon uprizoriti Oluju i u zamku uloviti podlace koji su ga uništili. No kad neprijatelji padnu, hoće li Felix opet biti onaj stari? "" Margaret Atwood maestralna je romaneskna interpretacija Shakespeareove Oluje u prijevodu Gige Gračan. Roman je posebno intrigantna zbog mnogih pitanja koja ostavlja bez odgovora. Hrvanje s knjigom predstavlja čisti užitak, ali naporan.Velika mistična poema "" Faridudina Atara, nastala u 12. stoljeću na području današnjeg sjeveroistočnog Irana, jedno je od najznačajnijih djela perzijske i sufijske literature svih vremena i svakako pripada najvrjednijoj svjetskoj književnoj baštini. Kao što je ptica simbol duše, tako je i jezik ptica intimna razmjena unutrašnjeg iskustva koje je neuhvatljivo riječima, opisima i konceptima. Poput neke orijentalne fuge, Atarov Jezik ptica isprepliće dvije osnovne teme: oslobađanje iz zatvora osobnosti i žudnju prema sjedinjenju s Božanskim. Nalik perzijskim minijaturama, u njegovoj se poemi isprepliću, s jedne strane narativnost, a s druge simbolizam i ornamentalnost. Narativnost putuje linijom vremena, a ornamentalnost i simbolizam su onkraj njega.Nisam se samo ja raspadala. Izvan mojih mračnih zidova raspadao se svijet, na jednom mjestu kaže glavna junakinja Katarina, dok od Male postaje Velika. Na ulicama crnogorskoga glavnog grada, koje u jednom trenutku postaju pretijesne pa se produže u beogradske i londonske, Katarina je autentičan glas koji nas u specifičnom autoričinom stilu koji podrazumijeva spoj intimnog i javnog, vodi putem rastavljanja i sastavljanja. Od odrastanja u suton socijalizma, preko naznaka svega onoga što se na tim prostorima potom dogodilo i uranjanja u neku novu ratnu i tranzicijsku svakodnevicu, Katarina je dovoljno krhka i istovremeno snažna da si dopušta posustajanja i padove u najmračnije kutke društvenog podzemlja i najbolnije ljubavne i bračne katastrofe. Pomno osmišljeni i karakterizirani likovi Olje Knežević, te suvereno i dinamično pripovijedanje "" vode putem najboljih romana koji progovaraju o zbilji ovih prostora unatrag nekoliko desetljeća.Glavni junak Richard, nedavno umirovljeni sveučilišni profesor klasičnih jezika, koji je cijeli život proveo predajući na sveučilištu, uronjen u svijet knjiga i ideja, našao se u situaciji da traži novi fokus i smisao u svojem strogo isplaniranom i navikama obilježenom životu. U središtu grada, na Alexanderplatzu, Richard otkriva novu zajednicu – šatorsko naselje što su ga postavili izbjeglice iz subsaharske Afrike, koji su u Njemačku stigli nakon pada libijskog predsjednika Gaddafija i sada ondje traže azil. Isprva nepovjerljivo i s oklijevanjem, Richard se postupno upoznaje s pridošlicama, i to mu počinje mijenjati život, počinje preispitivati vlastiti osjećaj (ne)pripadanja u gradu koji je ne tako davno dijelio svoje građane na "nas" i "njih". Knjiga je istodobno strastveni doprinos debati o rasi, povlaštenosti i nacionalnoj pripadnosti i prikaz nastojanja ostarjelog čovjeka da pronađe smisao u vlastitom životu. Kada za nekoliko godina Jenny Erpenbeck dobije Nobelovu nagradu, uvjereni smo da će to biti dobrim dijelom i zbog romana "i".Devetogodišnja Alice Hart odrasta u domu na osami, između polja šećerne trske i mora, gdje je majčino veličanstveno cvijeće i njegove skrivene poruke štite od očevih mračnih raspoloženja. Nakon tragedije koja će joj zauvijek promijeniti život, Alice odlazi živjeti s bakom, za koju dotad nije ni znala da postoji, na farmu autohtonog australskog cvijeća. Ova farma pruža utočište ženama koje su, poput Alice, izgubljene i slomljene. Prema viktorijanskoj tradiciji, svaki cvijet ima značenje i kako se Alice pomalo privikava na svoj novi život, počinje se služiti jezikom cvijeća da iskaže ono što je teško reći riječima. Kad Alice odraste u mladu ženu, obiteljske tajne i izdaje dovode je do spoznaje da cvijeće ipak ne može ispričati neke priče. Ako želi slobodu za kakvom žudi, Alice će morati skupiti hrabrost da prigrli onu najsnažniju priču - o sebi. "" Alice Hart put oporavka i preobrazbe pripovijeda i magično i realno, i razdire i sklapa čitatelja, tjerajući ga da čitanje.Zločin počinjen u školi u najbogatijoj stockholmskoj četvrti potresao je Švedsku, a Maju Norberg od uspješne učenice i dobre kćeri iz bogate obitelji preko noći pretvorio u najomraženiju tinejdžericu u zemlji. Što se doista dogodilo u učionici u kojoj su živote izgubili Majin dečko i njezina najbolja prijateljica? Ili bolje: što se događalo prije – u roditeljskim domovima i učionicama, na tulumima punim droge i seksa, u zabranjenim imigrantskim predgrađima i na luksuznim jahtama – sve otkako je u njezin život ušao Sebastian Fagerman, prelijepi i uznemirujući sin jednog od najmoćnijih ljudi Švedske? U razornom psihološkom trileru "", proglašenom najboljim nordijskim i najboljim europskim krimićem 2018. godine, proslavljena autorica Malin Persson Giolito ne stavlja nas samo pred fascinantan književni lik Maje Norberg već i pred dvojbu gledamo li u oči hladnokrvnoj egzekutorici ili tek izgubljenoj djevojci.