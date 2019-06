Pravni fakultet Osijek

međunarodnu konferenciju posvećenu pravu Europske unije

Dunja Duić, Ante Novokmet, Katarina Marošević, Višnja Lachner, Nataša Lucić, Nikol Žiha i Tunjica Petrašević

Hanns Seidel Stiftung

istraživanja

Tekst i foto: Ivan Novokmet

već treću godinu zaredom organizira. Organizacijski odbor čine mladi znanstvenici, puni entuzijazma (Na konferenciji su stručnjaci iz europskog prava raspravljali o pravnim i ekonomskim aspektima članstva u Europskoj uniji.Ovogodišnja konferencija je organizirana u suradnji i uz financijsku podršku njemačke zaklade, podružnica Zagreb.Na konferenciji sudjeluje 91 sudionik iz 11 zemalja. Radovi koji su prošli strogi recenzijski postupak (dvostruke slijepe recenzije) objavljeni su u Zborniku radova “EU AND MEMBER STATES ISSUES AND CHALLENGES – ECLIC” koji je indeksiran u prestižnim bazama HeinInline i Web of Science Conference Proceedings Citation Index.Konferencija se nastavila u petak na Pravnom Fakultetu, gdje su sudionici izlagali svojakroz 6 paralelnih sesija.