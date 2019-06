Osjeèka televizija - Vijesti, 06.06.2019.

Učenicima koji osnovnu školu polaze na području Osječko-baranjske županije osigurana je besplatna školska prehrana. I to većinom kroz projekt Županije i jedinica lokalne samouprave pod nazivom Školska shema. No, tu su i projekti Europske unije kojima se pokriva prehrana dijela učenika, čime se zapravo štedi proračunski novac. Jedan takav projekt, pod nazivom "Škole jednakih mogućnosti" već treću godinu provodi Grad Osijek, a uz pomoć nešto više od 800 tisuća kuna financira se prehrana za približno 800 učenika osječkih osnovnih škola koji su u riziku od siromaštva. No, diskriminacije i upiranja prstom nema, jer sva djeca, bez obzira po kojem su modelu korisnici školske prehrane, dobivaju na stol jednaki obrok. Dodatni je cilj da taj obrok sačinjava voće i povrće s lokalnih OPG-a čime se, uz razvijanje zdravih prehrambenih navika, potiče i razvoj poljoprivrede.