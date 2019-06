Ivan Anušić

Sufinanciranje prijevoza željeznicom koje imamo od početka ove godine sada smo proširili i na druge segmente putničkog prijevoza studenata. Hrvatskim željeznicama je potreban poticaj u njihovoj revitalizaciji, a u ovom trenutku je to najjeftiniji i najsigurniji prijevoz, u potpunosti u vlasništvu RH, te ga kao regionalna i lokalna samouprava trebamo poticati i kroz ovakve projekte, što i činimo. Uskoro ćemo imati i nove projekte jer na snagu stupa novi zakon o putničkom prijevozu, a u koje planiramo aktivnije uključiti i HŽ, kao i male i velike prijevoznike te osigurati siguran i jeftin prijevoz ne samo studentima i učenicima nego svima koji koriste javni prijevoz

Tekst: Osijek031.com

Foto: OBZ.hr., Ivana Franjić/Foto-arhiv

Župani članovipotpisali su jučer dodatakredovitih studenata s prebivalištem na području Osječko-baranjske županije.Podsjetimo, 30. siječnja 2019. godinezaključili sus prebivalištem na području Osječko-baranjske županije prema kome Županija sufinancira 25% od redovite mjesečne karte za studente za 2. razred redovitih vlakova. Kako je u cijenu mjesečne karte za studente već uračunat popust HŽ Putničkog prijevoza od 50%, to znači da studenti plaćaju samo 25% cijene mjesečne karte, a imaju neograničen broj putovanja na relaciji za koju je kupljena.Prema danas potpisanom Dodatku 1. Ugovora, uz sufinanciranjemjesečne karte studentima koji imaju prebivalište i studiraju na području Županije, uvedeno je i sufinanciranje pojedinačne karte studentima s prebivalištem na području Županije, a koji studiraju na području Županije, ali i izvan područja Županije, također u iznosu od. Ovom mjerom će se omogućiti da studenti mogu putovati zau bilo koji dio Hrvatske gdje studiraju. Primjerice, cijena karte na relacijibit će, po novoj odluci 6,25 kuna.Osim toga, dogovoreno je i sufinanciranje karte studentima s prebivalištem na području Županije za prijevoz iz Osijeka u Split i obrnuto vlakovima koji voze petkom, odnosno subotom od 14. lipnja do 31. kolovoza 2019. godine u iznosu od. Karta po akcijskoj cijeni HŽ-a iznosi, pa - nakon subvencije Županije - konačna cijena za studente iznosiu jednom smjeru i vrijedi isključivo u direktnim vagonima koji voze na navedenoj relaciji.Procedura korištenja subvencioniranog prijevoza je jednostavna. Studenti na svom studomatu trebaju izvaditi potvrdu da su redoviti studenti te je donijeti u Upravni odjel za gospodarstvo. Tu će dobiti potvrdu kojom na blagajnama HŽ-a dobivaju pametnu karticu kojom - dok god su redoviti studenti i traje ugovor - mogu koristiti ove povlastice.Projekt će se provoditigodine, odnosno do utroška planiranih sredstava, a za njegovu realizaciju u proračunu Županije planirano je“, istaknuo je Anušić prilikom potpisivanja ugovora.