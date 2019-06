28 kamera visoke rezolucije za nadzor brzine

U Hrvatskoj je do sada postavljeno, a jošće ih se postaviti uz prometnice do kraja godine.Riječ je oza nadzor brzine koje vide ii gotovo nijedan prekršaj imKamere se postavljaju uz lokacije na kojima se događas prvenstvenim ciljembroja prometnih nesreća i podizanja stanja sigurnosti u prometu na višu razinu.Nove kamere vozila snimaju već naudaljenosti, a fotografiraju naPrvenstveno će registrirati, ali njihovi objektivi doznat će i mnoge druge stvari, npr. jeste li vezali pojas, koristite li mobitel za vrijeme vožnje, tko je s vama u autu itd. Kamera će zabilježiti točno koliko brzo vozite, a ako ste vozili do 100 kilometaraće se deset kilometara na sat, a ako vozite preko 100 kilometara na sat, umanjuje se za. Nove će kamere u stvarnom vremenu poslati slike policiji, pa će i „“ prekršiteljima stizati mnogo brže nego do sada.Planirano je u ovoj fazi postaviti ukupno, no kamere će se stalnoi vozači nikada neće moći biti sigurni da li se u kućištu nalazi kamera ili ne. Ipak, postoji mogućnost da, prije nego što krenete na put, uključitepreko koje možete vidjeti sve postavljene kamere diljem zemlje.Samo u prva četiri mjeseca ove godine u prebrzoj vožnji je uhvaćeno, a zbog prevelike brzine evidentirano je. Tome treba dodati i velik broj prekršaja za telefoniranje i nevezivanje (prošle godine bilo ih je), što rezultira crnim brojkama na našim prometnicama. Naime, statistika govori da je 50% svih smrtno stradalih osoba u prometu stradalo zbogStručnjaci i policijski djelatnici tvrde kako su kamere efikasne jer tamo gdje se postaveza 50%, ali naglašavaju i važnost preventivnog rada i edukacije. Uz to, u prijedlogu novog Zakona o sigurnosti u prometu znatno su pooštrene kazne za prebrzu vožnju koje se kreću i do, a uvedena je i mogućnostonim recidivistima koji dva ili tri puta naprave najteže prometne prekršaje.Projekt postavljanja ovih kamera vrijedan je, a ukupno će do kraja 2021. uz prometnice vožnju nadzirati