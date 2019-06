Kreditiranje energetske obnove višestambenih zgrada

19.595.052,20 kuna

2.017.240,19 kuna

957.956,19 kuna

ovojnicu, krovište, vanjsku stolariju, postaviti energetski učinkovitu

49 kredita

Osječko-baranjska županija provodi projekt "". Ovim Projektom predviđen je kreditni potencijal u iznosu odkoji će plasirati poslovne banke iz svojih vlastitih sredstava s kamatnom stopom do 5% za cijelo vrijeme trajanja kredita, na rok otplate do deset godina te rok iskorištenja kredita do 12 mjeseci od dana sklapanja ugovora o kreditu. Najniži iznos kredita je, a najviši iznos kredita jePutem ovog projekta suvlasnicimaomogućuje se ishođenje povoljnih kreditnih sredstava za obnovu zgrada te u konačnici smanjenje troškova za grijanje i hlađenje. Osječko-baranjska županija subvencionira kamatu s 2%. Osim Županije, u dodatnu subvenciju kamata uključili su se gradovi Beli Manastir s 2% tes 1%.U ovaj projekt uključile su se sljedeće banke:Povjerenstvo za provedbu projekta "" do kraja svibnja 2019. godine pozitivno je ocijenilo 61 kreditni zahtjev, svi su u realizaciji. Ukupan iznos za odobrenih 61 kredit iznosi, a iznos koji Osječko-baranjska županija treba izdvojiti tijekom narednih 10 godina za subvenciju kamate iznosi, dok će gradovi uključeni u ovaj projekt izdvojiti iznos odPutem ovog programa građani su mogli obnoviti vanjskuunutarnju rasvjetu, ali i obnoviti unutarnje dijelove zgrade i postaviti dizalo u zgradama u kojima istoga nema ili obnoviti dotrajalo.Na području grada Osijeka odobreno je, na području Đakova 7, na području Belišća i Našica po 2 kredita te na području Belog Manastira jedan kredit.Od navedene 61 zgrade 24 zgrade su sudjelovale u Pozivu na dostavu projektnih prijedloga "" Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja te su im projekti odobreni, a iznos koji su suvlasnici zgrada trebali sami osigurati iz sredstava, osigurali su putem projekta Osječko-baranjske županije.Ovo je još jedna potvrda da je projekt "" projekt koji građanima pomaže da uz manje troškova obnove svoje zgrade te smanje račune kao primarni cilj, stvore kvalitetnije i ugodnije uvjete za život u svojim stanovima, što također, doprinosi urednoj i ljepšoj vizuri zgrada u kojima stanari žive.Osječko-baranjska županija priprema novi projekt "" s planiranim iznosom kreditnog potencijala od. Kredit će biti namijenjen suvlasnicima višestambenih zgrada i vlasnicima obiteljskih kuća, a subvencija kredita će se odobravati za obnovu zgrade ili kuće koja uključuje obnovu vanjske ovojnice, krova zgrade, zamjenu vanjske stolarije, ugradnju ili rekonstrukciju dizala i svih ostalih potrebnih radova za kompletnu obnovu.