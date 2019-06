Hrvatsko pjevačko društvo „Lipa“

Tekst i foto: HPD Lipa

HPD „Lipa" iz Osijeka postiglo je još jedan, ovaj put zapaženim sudjelovanjem u velikom glazbenom projektu, koji je od 29. svibnja do 2. lipnja 2019. godine u Barceloni (Španjolska) provela ugledna svjetska organizacija Interkultur, trenutačno najveća i najutjecajnija institucija koja organizira mnogobrojna natjecanja i projekte s kulturnim predznakom na više kontinenata.Naime, Lipa je primila službenu pozivnicu Interkultura, kao rezultat punih 20 godina uspješne suradnje s ovom organizacijom i činjenice da je prošle godine, na susretu svjetskih zborskih laureata, održanom od 18. do 22. svibnja 2018. godine u mađarskoj prijestolnici Budimpešti, Lipi dodijeljena titula svjetskih zborskih laureata s najvišom pohvalom (Laurea summa cum laude) i medalja za izvrstan umjetnički doseg.Ovaj projekt Sing Along Concert „On Tour" Barcelona okupio je niz odabranih kvalitetnih i višestruko nagrađivanih pjevačkih zborova iz svih krajeva svijeta, a HPD „Lipa" bila je jedini hrvatski predstavnik. Okosnica projekta bila je gala izvedba glasovitoga monumentalnog djela Requiem talijanskoga skladatelja Giuseppea Verdija. Djelo je praizvedeno 22. svibnja 1874. godine, a izvedbom je ravnao sam skladatelj polučivši velik uspjeh. Točno 145 godina nakon praizvedbe, u subotu, 1. lipnja 2019., navečer u veličanstvenoj koncertnoj dvorani Palau de la Música Catalana u Barceloni, kapaciteta čak oko 2200 sjedećih mjesta, pod ravnanjem čuvenoga britanskog dirigenta Simona Halseya, te uz četvero vokalnih solista i uz instrumentalnu pratnju gotovo stotinu glazbenika profesionalnoga Orquestra Simfonica de Barcelona i nacional de Catalunya, zajednički je Requiem otpjevalo više od 1300 odabranih pjevača iz 20-ak zemalja svijeta (od Velike Britanije preko Rusije do Singapura i Tasmanije), među kojima i 50-ak lipašica i lipaša. Svojom sjajnom izvedbom oduševili su gledatelje te dobili višeminutne ovacije, što je jedinstven osjećaj kojega će svi izvođači dugo pamtiti. Valja podsjetiti kako je već u nekoliko navrata posljednjih godina Lipa uspješno sudjelovala u realizaciji nekoliko sličnih velikih glazbeno-scenskih djela na međunarodnoj i hrvatskoj sceni – posljednji put kao dio velikoga međunarodnoga zbora s više od 400 pjevača koji je uz instrumentalnu filharmonijsku pratnju lani u Budimpešti izveo cjeloviti glasoviti oratorij „Messiah" Georgea Friedricha Händela – no, nikada kao dio ovako velikoga zbora u jedinstvenom glazbenom spektaklu.Inače, lipašice i lipaši dobili su počasno mjesto na ovom velikom i važnom svjetskom događaju i projektu. Naime, Lipa je bila odabrana da, uz jedan zbor iz Katalonije i jedan zbor iz daleke Tasmanije, 29. svibnja 2019. nastupi na velikom koncertu otvaranja (Opening Concert) u punoj monumentalnoj Bazilici de Santa Maria del Pi u središtu Barcelone. Lipašice i lipašice su, zahvaljujući brojnim svjetskim nagradama i priznanjima, bili predstavnici ne samo Hrvatske, već i cijele jugoistočne Europe. Kombinacijom raznovrsnih hrvatskih i inozemnih skladbi učinili su to sjajno, zasluživši veliki pljesak te pohvale kritike i publike. Dapače, dirigentica prof. Valerija Fischbach, čak je zamoljena da podijeli i nekoliko autograma. Osim toga, Lipa je zapjevala na još nekoliko lokacija u Barceloni, pa čak i u zrakoplovu Croatia Airlinesa na putu iz Zagreba u Barcelonu, što je izazvalo pozitivne reakcije i simpatije brojne publike. Na taj način ponovno je izvrsno predstavila grad Osijek, Osječko-baranjsku županiju, Slavoniju i Baranju te cijelu Hrvatske, okrunivši svoje višemjesečne napore.HPD „Lipa" zahvaljuje se Gradu Osijeku, Osječko-baranjskoj županiji, Ministarstvu kulture RH, Hrvatskom saboru kulture, članovima Upravnog odbora Lipe te svim sponzorima i donatorima koji su pomogli ovaj projekt. Posebno se zahvaljujemo svim građanima koji su nam u nedavnoj crowdfunding kampanji potporom i uplatom novčanih sredstava pomogli da zatvorimo financijsku konstrukciju za put i boravak u Barceloni.

Tekst i foto: HPD Lipa