Tekst i foto: Nataša Dorić

Na, održanom u Požegi 31.svibnja 2019., nagrađivani, dugogodišnji član, ostvario je još jedan značajan rezultat.Naime, u konkurenciji od prekoiz više od 80 zemalja, autorov film ušao je u selekciju 60 filmova službene konkurencije festivala, te je u završnici bioiz Hrvatske ušavši u Top 10!Ocjenjivački sud je bio u sastavu:predsjednik (Bugarska),(Bosna i Hercegovina),(Hrvatska),(Hrvatska) i(Hrvatska).Čestitke autoru!Ocjenjivački sud izabrao je 10 najboljih ostvarenja ( TOP 10 ) iz službene projekcije i po tom dodijelio sljedeće nagrade:GRAND PRIXHAM NAFAS (Soul Mate) - Mahdi Borjian, Iran1. nagrada / award日記 (Diary) - Yi-Zhen,Ye, Taiwan2. nagrada / awardINSAN (Human) - Ruslan Aghazadeh, Azerbaijan3. nagrada / awardCHILLING - Dave Munn, New ZealandNagrada UNICA-e / UNICA medalARTI BIR (Plus One) - Abdullah Şahin, TurkeyTOP 10:SOLACE ON AN ORDINARY DAY - Aleksandar Muharemović, CroatiaARTI BIR (Plus One) - Abdullah Şahin, TurkeyTHE LAST CIGARETTE ON EARTH: A STEAMPUNK ADVENTURE - Matic Grgič, SloveniaSHUTTER - Adarsh Gupta, IndiaCV - Yousef Bilal, SwedenINSAN (Human) - Ruslan Aghazadeh, AzerbaijanHAM NAFAS (Soul Mate) - Mahdi Borjian, Iran日記 (Diary) - Yi-Zhen,Ye, TaiwanFILM AKHAR (Last Film) - Morteza Yadegari, IranCHILLING - Dave Munn, New Zealand