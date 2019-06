Hrvačkog kluba Osijek

Tekst i foto: Hrvački klub Osijek

Članovisudjelovali su na međunarodnom natjecanju“ koje se održalo u subotu 1. lipnja u Vinkovcima.U sportskoj dvorani Lapovci borci i borkinje natjecali su se u MMA-u (slobodna borba) i u grapplingu. Osječani su u disciplini MMA osvojili. Juniorosvojio je drugo mjesto u kategoriji do 77 kilograma, juniortreće mjesto u kategoriji do 66 kilograma, dok su kadeti(drugo mjesto) i(treće mjesto) svoje medalje osvojili u kategoriji do 61,2 kilograma.U disciplini grappling medalje za Hrvački klub Osijek osvojili su:(zlato) u kategoriji do 84 kilograma i(bronca) u kategoriji do 92 kilograma, obojica seniori.Novi članovi mogu se pridružiti treninzima MMA-a i grapplinga. Sve informacije mogu pronaći na stranicama HK Osijek na