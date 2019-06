suparničkih sportskih timova

Simpatija između navijačauvijek je bila relativna, no čarobni faktori koji povezuju jedne i druge bez sumnje su. Vidjeli smo to na Svjetskom nogometnom prvenstvu održanom u Rusiji prošle godine kao i brojnim drugim susretima nacionalnih nogometnih reprezentacija. Kako je jedna od prvih asocijacija na Slavoniju upravo dobra hrana i domaćinstvo, Turističke zajednice Osječko-baranjske županije / Visit Slavonija Baranja i Grada Osijeka / Visit Osijek - Turistička zajednica grada Osijeka zajednički su pripremile prvi tematski street food festival u Osijeku pod nazivom FoodBall Fest Osijek koji se., održava nau osječkoj Tvrđi.Tog vikenda Osijek je domaćin dva značajna sportska događaja, a gradom će vladati! Očekuje nas utakmica kvalifikacija za Euro 2020. Hrvatske nogometne reprezentacije / Hrvatski nogometni savez i Walesa / FA Wales koja se održava na rasprodanom Gradskom vrtu i festival ekstremnih sportova Pannonian Challenge koji se održava od 5. do 9. lipnja, a na kojem je prijavljeno više od 300 vozača, među kojima su i velika svjetska imena adrenalinske sportske scene.Posjetitelje će 7. i 8. lipnja od 17 do 23 sata na glavnom trgu u Tvrđi dočekati uigrani tim od 11 ugostitelja koji će s ponosom predstavljati 11 poznatih nogometnih majstora. Stoga ne propustite priliku pojesti pivski gulaš kod Sina ravnice aka Livin la Vida loca, uživati u vegetarijanskom cheeseburgeru kod Malog zelenog ili popiti craft pivo kod Kaisera Franza von Beckersa. Prvo i zadnje osječkog tematskog street food festivala podjednako je okrenuto navijačima, posjetiteljima i građanima Osijeka koji imaju priliku uživati i družiti se uz odličnu brzu hranu, slavonska craft piva, vina i pokoju domaću rakiju.Pridružite nam se na FoodBall Festu Osijek prije, za vrijeme ili nakon strastvenog navijanja, kad ogladnite u skate parku ili se prije koncerta Leta 3, Hladnog piva ili Atheist rapa koji se toga vikenda održavaju u dvorištu Vege dođite zagrijati uz DJ Kemburgera / Dario Kemenc i DJ Flegmu / Goran Mehičić Moc.Ulaz je slobodan, hrana sportski brza, a pivo i društvo odlično!