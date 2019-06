Od 30. svibnja do 2. lipnja 2019.

Banja Luci

Balkansko karate prvenstvo

tisuću natjecatelja

karate kluba Hrvatski sokol - Katia Šegavčić

Karate akademije Osijek - Bartol Klanac

Karate akademija Osijek

15 natjecatelja

brončanu medalju

izgubio

Čestitke Bartolu od njegovog glavnog trenera za borbe Gorana Mesića koji je stručnom i kvalitetnom pripremom i trenažnim procesom pripremio Bartola za rezultata koji je ostvario.



Karate klub Hrvatski sokol Osijek

izborila finale

srebrno odličje

Tekst: Osijek031.com

Foto: Karate klub Hrvatski sokol, Karate akademija Osijek

je održano ovogodišnje. U tri natjecateljska dana sudjelovalo je više od, među kojima su bili i karataši iz, te izU kategoriji dječaka 10 godina do 45 kg koja je brojila, Bartol je osvojioi opravdao poziv u reprezentaciju Hrvatske. Bartol je u prvom kolu bio slobodan, da bi u drugom kolu tijesnood predstavnika Bosne i Hercegovine rezultatom 4:3.Predstavnik BIH odlazi do finala i Bartol dobiva šansu kroz repasažne borbe osvojiti brončano odličje. U dvije repasažne borbe Bartol pobjeđuje predstavnika Makedonije rezultatom 4:3 i predstavnika Crne gore rezultatom 8:0 , te tako osvaja brončanu medalju na 24. Balkanskom prvenstvu.Katijina kategorija brojala je 26 natjecateljica – 4 iz Hrvatske, 4 iz Srbije, 4 iz BiH, 2 iz Turske, 3 iz Slovenije, 4 iz Sjeverne Makedonije, 3 iz Crne Gore, 1 iz Bugarske i 1 iz Albanije. U vrlo zahtjevnoj konkurenciji među kojima je bilo nekoliko prvakinja svojih zemalja Katia se hrabro nosila od prvog do zadnjeg eliminacijskog kola i zasluženo, iako je bila u jakoj ždrijebnoj skupini.Nakon odrađenih eliminacija određena je stanka od 5 sati, za pripremu nastupa u finalu. U finalu Katia je djelovala smireno, motiv je bio postati prvakinja Balkana, posebice jer je njezina suparnica iz Srbije imala snažnu potporu iz gledališta.Međutim, trener nije bio smiren kada je vidio sudački sastav koji će pratiti finalni meč i donijeti odluku. Katia prva odrađuje zahtjevnu katu UNSU bez ijedne pogreške, mlada Katijina suparnica odrađuje također katu UNSU, ali s nekoliko vidljivih grešaka. Očekivana je pravedna odluka sudačkog zbora temeljem odrađenih kata u korist Katije, jer je Katia nadmoćno bila bolja u izvedbi kate. Sudci odlučuju rezultatom 4:1 u korist mlade Srpkinje. Katia sa suzama žalosnicama i trener dostojno primaju još jednu sudačku nepravdu. Katia je primila čestitke od mnogobrojnih karate znalaca za prikazano finale. Katia je osvojilaza RH. I kako kaže narodna uzrečica i životna pratilja, što te ne slomi to te još više osnaži. Katia i trener nastavljaju s pripremama za odlazak na svjetski karate kamp i nastup na završnom kata turniru u Umagu od 1.7. - 7.7.2019. Bez obzira na sve veliko bravo za Katiu.