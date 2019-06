Pokreni se lega

Ove subote na osječkom Pampasu projektokupio jezdravog života. U više od tri sata dobre zabave Osječani su imali priliku sudjelovati uosmišljene upravo s ciljem promicanja tjelesne aktivnosti.Pokreni se lega projekt je u organizaciji, a prvi "Pokreni se lega" dan održao se jučer na prostoru Pampasa pod pokroviteljstvom Grada Osijeka.Ideja projekta je okupiti osobekao najrizičnije skupine te ih motivirati na tjelesnu aktivnost. OTOS nastoji ovakvim projektima biti i moderator promjene svijesti o poteškoćama s kojima se susreću osobe s invaliditetom kao i predrasudama o njihovim sportskim mogućnostima.Još nikada do sada u našem Gradu nismo na ovaj način promovirali, niti na ovakav način uključili osobe s invaliditetom u natjecanja posebno prilagođena kako bi rame uz rame s vrhunskim sportašima i oni okušali sportsku sreću. Današnja utrka u invalidskim kolicima koja je bila apsolutni hit kako među sudionicima, tako i među gledateljima, pokazala je upravo to. U finalu utrke našli su se, Osječani i inače osobe s amputacijom noge, rame uz rame s našim zlatnim gimnastičarem. U utrci je slavio Ivo Filipović s najbržim vremenom u utrci kolicima na 30 metara, dok je Seligman završio kao treći. Naš vatrenu kuhartakođer je okušao sreću no na žalost nije dospio do finala.Pod pokroviteljstvomodržalo se natjecanje u zabijanju golova. Tri igrača NK Osijeka sjedeći u invalidskim kolicima naizmjence su pokušavali zaustaviti lopte upućene njihovom golu.Pod budnim okom zlatnog paraolimpijcaodržalo se mini natjecanje u bacanju kugle u kojem su se svi prijavljeni mogli okušati sjedeći u posebno prilagođenom stolcu za ovu namjenu.na svojem je štandu prezentirala kako kroz biciklizam uspješno spojiti zabavu i tjelesnu aktivnost a njihov je član Ivo Filipović osvojio prve nagrade u čak dvije discipline - Utrci i poligonu u invalidskim kolicima.vodio je vježbaonicu pilatesa za osobe iznad 60 godina te plesnu radionicu, a netom nakon nastupa, počeli su pristizati upiti zainteresiranih sugrađana za pristupanjem klubu čime se potvrđuje kako za dobro raspoloženje i tjelesnu aktivnosti nikada nije kasno.Pokreni se lega ponudio je građanima Osijeka brojne druge sadržaje poput poligona na protezama i poligona u invalidskim kolicima, vježbaonice pod vodstvom fizioterapeuta, a kako je uz volju i trud sve dostižno pokazao je nositelj crnog pojasa u karateu i član hrvatske karate reprezentacije, izvodeći jednu od najtežihu svojim invalidskim kolicima.Iz tvrtke OTOS poručuju kako suposjećenošću prvog Pokreni se lega dana, te kako su im pozitivni komentari svih posjetitelja i natjecatelja dodatni poticaj nastaviti razvijati projekt i dogodine održati još veći Pokreni se lega dan.