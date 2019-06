Najmanji cestovni kružni tok

u gradu sa „zelenim otokom“ i mladim stablom u sredini, smješten ispred unutarnjeg prilaza, nadaleko poznatom biseru barokne Tvrđe, u ravninizapadno i obnovljenih katakombi istočno od njega, dobit će uskoroOvakav kakav je sada sanalik kupolama kojima je oivičen, predstavljao je, nije bio propisno konstruiran niti obilježen i kao takav stalna, latentna prijetnja gradskom proračunu za naknadu štete na vozilima koja stradaju u naletu na njih.Nedavno su u gradskoj upravi uočili da u, na potezu, nedostajukoji bi vozače upozoravali da su u slijepoj ulici te nailaze na prepreku na cesti i na prometni kružni tok oko nje. U uvjetima slabije vidljivosti () ili(snijeg i led, vlažno lišće), vozači koji dobrona tome dijelu kolnika povećano su izloženi riziku naleta na betonske prepreke ili čak na zid sjevernog obrambenog bedema Tvrđe.Situacija je postalaposljednje dvije godine, otkako je zbog obnove, dotad najveće parkiralište u Tvrđi pa automobili otad popunjavaju svaki slobodan kutak u okolnim ulicama. Ondje se, ispred Caritasa, moglo nagurati i 300 vozila, kod Bastiona još stotinjak, dvadesetak u Klaićevoj ulici… Sada su zbog građevinskih radova ta mjesta odsječena te se automobili ostavljaju i ondje gdje je to zabranjeno pa i na pješačkom pločniku pored kružnog toka ispred Galerije Waldinger. U takvim okolnostima uistinu je teško proći automobilom između parkiranih vozila i stupića.Problem nastaje kada se stvorinakon sve češćih okupljanja na raznim manifestacijama u Tvrđi (…) te kada svi pohrle izići što prije, a vidljivost je bitno smanjena zbog noći, kiše, igre svjetala vozila sa svih strana… Naleta na betonske stupove je bilo, jedan je čak i odbijen iz ležišta pa je i policija dala suglasnost za prilagodbu prometnog otoka važećim propisima.Izizvijestili su nas da sadnja biljaka unutar cestovne infrastrukture i ograđivanje takvih objekata, niti je nužno posebno osvijetliti ili obilježiti takav objekt, ali uz obvezno postavljanje primjerene prometne signalizacije. No, u osječkoj policiji smatraju korisnim betonske stupiće obilježiti reflektirajućim oznakama. Zaustavljanje i parkiranje vozila na pješačkom pločniku zabranjeno je Zakonom o sigurnosti prometa na cestama, kao i zaustavljanje vozila na dijelu ceste gdje bi širina ostavljenogna kolniku ili do neke zapreke na cesti bila manja od tri metra.Zapadni dio kolnika od betonskog stupića do slivnog kanala nešto je širi od tri metra, a istočni prolaz je. No, kada su na zapadnom pločniku parkirani automobili, širina je također bitno manja od minimalno dopuštene.“, zaključuju u odgovoru na naša pitanja iz PU i navode kako su u posljednje četiri godine na tome mjestu zabilježili samo jednu prometnu nesreću s materijalnom štetom.Bilo ih je, pouzdano znamo, više, ali drugine želeći se izlagati dodatnom trošku i mogućnosti prekršajnog kažnjavanja, smatrajući nezgodu posljedicom vlastite nesmotrenosti i nepažnje.Stručne službe Grada već su izradili dopunu izmjene regulacije prometa, poslali je policiji i zatražili mišljenje konzervatora jer se intervenira u zaštićenom području Tvrđe. Čim dobiju sve potrebne suglasnosti, zabranit će parkiranje na tome dijelu, zamijeniti niske betonske stupiće drugačijima, višim i tanjim metalnim stupićima kakvi već postoje u Tvrđi i omotati ih reflektirajućom folijom te postaviti bliže stablu kako bi više mjesta ostalo na kolniku za prometovanje, saznajemo u gradskoj upravi.Nakon obnove,Iskusni osječki instruktor vožnje,i sam je začuđen nedostatkom ikakve prometne signalizacije na tome dijelu Fakultetske ulice.“, ističe Kunić i pojašnjava kako prometna signalizacija može biti prometni znak, ali i oznaka na kolniku ili smjerokazni stupić.U gradskoj upravi upozorili su nas da na jesenu Tvrđi te očekuju kako će stanje postati još gore, a kada Tvrđa bude obnovljena, njome se više neće odvijati promet motornih vozila.